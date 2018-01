Próximo jefe de Gobierno debe restringir los autos

México

Adriana Lobo, directora ejecutiva del World Resources Institute México, consideró que aunque el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, logró avances en accesibilidad peatonal y transporte público, el próximo mandatario capitalino tiene el reto de poner en marcha “políticas impopulares” para restringir el uso del automóvil.

“La ciudad no puede soportar 250 mil autos más entrando en circulación al año y transitando libremente en todos los horarios sin pagar el precio de la congestión que están ocasionando.

“Esta ciudad está repleta de autos y necesita una gran dieta de éstos; sin embargo, es una medida absolutamente impopular, porque todos queremos comer el dulcecito a cualquier hora, al igual que queremos usar nuestro carro en el momento en que queramos”.

Entrevistada en el contexto de la próxima edición de MILENIO Foros, Innovación en la movilidad de la ciudad, que se realizará hoy, la experta señaló que la apuesta hacia el futuro es “ganarle bruscamente al tema de los tiempos de desplazamiento, que siguen en aumento, junto con el incremento del parque vehicular y todos sentimos los impactos que eso tiene en nuestra vida cotidiana”.

Dijo que según la Encuesta Origen-destino de la Zona Metropolitana del Valle de México, en promedio los capitalinos pasan 50 minutos en un trayecto; destacó que en sitios como Santa Fe se han encontrado tiempos promedio de una hora y media, con rangos desde 15 minutos, pero con máximos de tres horas.

“Hay un porcentaje importante de la población que se tarda seis horas en trasladarse; entonces, el promedio es alto en una zona como Santa Fe, pasar hora y media, pero además los extremos son absolutamente inviables para la vida de la gente; será la cuarta parte de tu vida en un transporte”, señaló.

Añadió que la gente que procede de la zona conurbada se encuentra en peores condiciones y lamentó que puntos estratégicos de la ciudad, como Santa Fe o Polanco, sean tan inaccesibles debido al congestionamiento vehicular.

“La gran falla general no es solo de la ciudad, es un tema político superdifícil de enfrentar. No puedo cambiar esta realidad sin tomar una decisión muy fuerte. Hay que privilegiar de manera impresionante el transporte, darle muchísima prioridad de circulación, pero esto no ha mostrado en otras ciudades resultados demasiado significativos sin que también haya medidas que nos lleven, digo, a una dieta de autos”, aseveró.