Alcaldes de MC no van a marchas vs ‘gasolinazo’ para evitar represión

Guadalajara

Los seis alcaldes de la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) por el partido Movimiento Ciudadano (MC) no participarán en las marchas contra el ‘gasolinazo’ para evitar “represión” y molestias a los ciudadanos.



El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, sostuvo en conferencia de prensa conjunta este miércoles, que mejor enfrentarán directo a las autoridades responsables del aumento a la tarifa del combustible.



TE RECOMENDAMOS: Alcaldes del AMG apoyan reducción del IEPS



“Hemos tomado la decisión los presidentes municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara emanados de Movimiento Ciudadano de que en lugar de exponer a la ciudadanía seamos nosotros quienes vayamos a dar la cara a la Ciudad de México y exigirle de frente al gobierno federal, en la Secretaría de Hacienda, y también por supuesto por medio de nuestros diputados ciudadanos el que se dé una marcha atrás, una reversa”, expuso.



La postura de Lemus Navarro cambió respecto a la semana pasada en la que declaró incluso que convocaría a una megamarcha. Si bien, advirtió después que lo sometería a consulta.



Por su parte, el alcalde tapatío Enrique Alfaro se pronunció por un total respeto a las manifestaciones de indignación de los ciudadanos y opinó que los políticos no deben participar de ellas.



El presidente municipal de Guadalajara añadió que se dará el total respaldo a la población para que se manifieste libremente, razón por la cual insistió en que la policía tapatía cumplió con su labor al no sumarse a la represión de antimotines estatales, que tuvo lugar la noche del pasado lunes en la calzada Independencia y Juárez.

SRN