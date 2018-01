Ante amago de protestas, piden paciencia al Hospital Civil

Guadalajara

“Paciencia”. Eso es lo que pidió el director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) en Jalisco, Héctor Raúl Maldonado Hernández, ante el amago de trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara (HCG) que anunciaron protestas diarias a partir del próximo lunes en demanda del pago de deuda del Seguro Popular.



“Desgraciadamente y con mucha pena tenemos que reconocer que no hemos cumplido con el compromiso que hicimos de pagar el martes, miércoles de esta semana. La razón es que no han llegado los recursos a Jalisco y no es privativo del estado, todo el país está pasando por la misma circunstancia de no poder tener los recursos radicados”, explicó Maldonado Hernández”, en entrevista con este medio.



De acuerdo al entrevistado, el jueves pasado el propio titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Alfonso Petersen Farah, estuvo en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en la ciudad de México, gestionando el presupuesto que debe transferirse para el pago de servicios médicos otorgados a los afiliados al Seguro Popular, no solo para el Hospital Civil sino para pagar también a otras instituciones con las cuales se tiene convenio.



La respuesta de dicha Comisión fue que “están a punto de dispersar los recursos”, que se han detenido por trámites hacendarios de principio de año.



“A nosotros nos preocupa mucho, y nos apena quedar mal, pero desgraciadamente el gobierno del estado no puede desembolsar esos recursos que son de índole federal... Entonces, es lo único que pedimos. Que tengan un poco de paciencia para poderlo resolver. Ya no quiero poner fechas porque quedo mal, pero lo que sí es cierto es que los primeros recursos que lleguen serán para el Hospital Civil”, sostuvo Héctor Maldonado.



El comisionado del Seguro Popular en Jalisco dijo que actualmente la “deuda vencida” con el HCG asciende a 61 millones de pesos, pero ya está por concluirse la validación de un mes más del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, y sin duda al final se pagará todo.



A la fecha, el Seguro Popular ha pagado 578 millones 800 mil pesos del contrato anual suscrito por 846 millones de pesos. El saldo es de 267.2 millones de pesos.



“No creo que pasemos del mes de febrero que liquidemos totalmente ese contrato”, enfatizó.

MC