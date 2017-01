Estado utilizará fuerza pública sólo si hay vandalismo

Monterrey

El Gobierno del Estado adelantó que utilizará la fuerza pública única y exclusivamente si los manifestantes realizan actos de vandalismo y/o si afectan físicamente a los comercios de la localidad.

En entrevista para Milenio Monterrey, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón se mostró respetuoso de la lluvia de manifestaciones que harán los ciudadanos este jueves, y dijo que brindarán la seguridad necesaria para que ninguno de los quejosos se vea afectado.

Asimismo adelantó que se restringirá el acceso al Palacio de Gobierno no por cerrar la puerta a los ciudadanos, sino por cuestiones de seguridad del edificio.

"Va haber manifestaciones, obviamente vamos a proteger el Palacio.

"Vamos a cuidar evidentemente a la gente que va estar en la manifestación, no puede estar abierto el Palacio, no es un tema de cerrarle a los ciudadanos nada, yo estaré al pendiente de la manifestación para darle certeza a los ciudadanos, no vamos a utilizar la fuerza pública en lo absoluto, solamente cuando sea necesario por si alguien se atreve a dañar el patrimonio de un tercero", indicó.

El mandatario estatal se mostró deseoso que las marchas de esta tarde se desarrollen de manera pacífica y a su vez aprovechó para externarles todo su apoyo, ya que él también está en contra del "gasolinazo".

"Que lo hagan de manera civilizada, los nuevoleoneses somos así, tenemos que trabajar de manera civilizada y dialogando, hay un reclamo de ellos, que lo expresen, yo lo llevaré así a la Federación en el tema de la gasolina, ya lo expresé en el predial y nosotros mismos en el Gobierno con la tenencia hemos sido sensibles y hemos estado reduciendo el impuesto", concluyó.