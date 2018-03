Protestan miles de estudiantes de UdeG contra violencia de género

Guadalajara

Cerca de 5 mil alumnos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) protestaron este viernes en la explanada de la rectoría general en protesta por la violencia de género y la inseguridad.



Bajo el grito de "queremos paz", la comunidad de preparatorias y los 7 centros universitarios metropolitanos, convocada por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) repudió el homicidio de Karina Montserrat González González, alumna de la carrera de Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), asesinada el pasado 3 de marzo en la colonia San Juan Bosco.



En voz de su dirigente, Jesús Medina Varela, la FEU exigió a las autoridades gubernamentales, respuestas inmediatas, medidas preventivas y un alto urgente a la violencia de género.

"Si en algo hemos fallado es en que no hemos sabido distinguir al enemigo. El enemigo es el que jaló el gatillo, pero a mi me parece que no sólo él. El enemigo es quien nos dice que no puede ser un país distinto, el enemigo es quien nos dice que nos tenemos que acostumbrar a esto", sostuvo Medina.



A la par de freno a la violencia de género, el cumplimiento de protocolos de actuación que asegura no se siguen el líder de la FEU pidió también un presupuesto real para la Alerta de Violencia.

A la Universidad le solicitó que el Plan de Desarrollo Institucional sea elaborado con perspectiva de género.



"La ola de muertos no puede seguir", destaco por su lado el rector general electo, Miguel Ángel Navarro, quien dirigió también un mensaje a la comunidad y a las autoridades.

SRN