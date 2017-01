Protestan transportistas por alza de combustibles; descartan bloqueos

Monterrey

Un grupo de representantes del sector transportista se encuentran reunidos en la Carretera Nacional para protestar por el alza en los precios de los combustibles.

Por lo menos 20 tráileres están estacionados en la orilla de la carretera, la altura de la empresa Gilsa.

Los representantes colocan mantas en los vehículos de carga pesada con la leyenda "Rechazo total al aumento del combustible".

En el lugar se encuentran elementos de Policía y Tránsito de Monterrey, Policía Federal, así como unidades de Fuerza Civil.

"Estamos haciendo una protesta completamente pacífica, no queremos molestar a nadie. En otros estados ya hicieron manifestaciones y Nuevo León que es punta de lanza en el sector transporte no se podía quedar atrás", comentó Rubén Alvarado Reyes, uno de los transportistas, quien aseguró que no pretenden bloquear ninguna avenida.

Al lugar acudió el general Cuauhtémoc Antúnez, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, así como el titular de la Agencia Estatal del Transporte, Jorge Longoria.



PZVB