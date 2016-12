Protestan maestros del CECYTE por falta de aguinaldo

Monterrey

Personal docente y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTE) protestaron afuera de las instalaciones de la dirección general de este organismo, en la colonia Jardines del Obispado, para exigir el pago del aguinaldo de más de 800 trabajadores.

Los manifestantes, quienes portan pancartas con mensajes de protesta contra el Gobierno por este problema, exigen que hoy quede depositado su aguinaldo o tomarán otras acciones, pues el pago debió haberse realizado el día 15 de diciembre.

Mencionaron que el Gobierno no ha cumplido, por lo que buscan dialogar con un funcionario estatal, ya que la suma de todos sus aguinaldos asciende a unos 30 millones de pesos.

Hugo Hernández, secretario general del sindicato del CECYTE, expresó que el personal afectado no sólo pertenece a la zona metropolitana, sino a diferentes municipios rurales como Mier y Noriega, Arramberri, Agualeguas, Cerralvo y Sabinas Hidalgo, entre otros.

"El director general, Jorge Castillo Villarreal, dice que no han pagado porque no se les ha depositado por parte de la Tesorería, entonces esto habla de una mala administración al no haber hecho en tiempo y forma el trámite correspondiente para que se depositara ese recurso", indicó.

Se espera que los trabajadores se trasladen al Palacio de Gobierno para continuar su protesta allá.

