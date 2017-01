Protestas, bloqueos y enfrentamiento por el alza de la gasolina

Guadalajara

Una jornada de marchas,protestas y bloqueos,es la que se vivió ayer cuando ciudadanos,transportistas, productoresy organismos civiles,salieron a las calles de la ciudad para demostrar su rechazo al incremento al precio del combustible,y desde las 10:00 horas,comenzaron con movilizaciones que se prolongaron hasta cerca de las 21:00 horas, la mayoría pacíficas,una de ellas concluyó en un enfrentamiento con policías del estado.

La primera manifestación comenzó con una participación menor, alrededor de 50 personas partieron de la Glorieta Minerva hacia Casa Jalisco, invitando a los automovilistas a colocar mensajes en sus vehículos, a lo que le siguió un grupo de personas que, en contraflujo,empujaron sus vehículos por la avenida Vallarta desde el mismo punto hasta llegar a Palacio de Gobierno.

Alrededor de las 14:30 horas, la tercera manifestación en contra del alza al precio de la gasolina en Jalisco fue una marcha en laque participaron alrededor de 2 mil 500 personas, de acuerdo con cifras de Protección Civil de Guadalajara, mismas que se organizaron a través de redes sociales y que partieron de la Glorieta Minerva hacia el centro de la ciudad, donde hicieron escalas en el Palacio de Gobierno,el Congreso del estado y la estación San Juan de Dios del Macrobús, la cual bloquearon por espacio mayor a dos horas.

Las consignas principales de los manifestantes que circularon en contraflujo por la avenida Vallarta fueron "no al gasolinazo", "fuera diputados"y "fuera Peña Nieto", y portan lonas, pancartas y otros letreros de propia elaboración.

Además del rechazo al llamado gasolinazo, este grupo de manifestantes convocó a un boicot contra el gobierno, piden que no se paguen impuestos como represalia al precio del combustible y como parte de una resistencia civil.

Antonio Rodríguez, empleado de una empresa privada, decidió sumarse a la protesta y así manifestar su descontento con las decisiones que se han tomado a nivel federal, “ya estamos cansados de este gobierno, se la han pasado saqueando a México y a Jalisco, y aun así, ve lo que hacen,están viendo que estamos jodidosy más jodidos nos quieren ver,queremos que echen para atrás el alza a la gasolina”.

La avenida Vallarta permaneció cerrada a la circulación durante el recorrido de los manifestantes,que en algunos trayectos, fueron alentados por automovilistas que hacían sonar sus bocinas y mostraban el pulgar hacia arriba como señal de apoyo.

La primera escala del númeroso contingente fue en Palacio de Gobierno, donde lanzaron algunas consignas contra el gobernador del estado, posteriormente, se trasladaron a colocar decenas de pancartas en la fachada del Congreso Local, todo esto mientras personal de la Secretaría General del gobierno del estado tomaba registro fotográfico de las personas que participaban en los hechos.

La manifestación hasta ese momento se había tornado pacífica, pero no concluyó así, pues un grupo de alrededor de 200 personas se separó del contingente principal y se dirigieron al cruce de la Calzada Independencia y la avenida Juárez, donde ya les esperaba otro grupo, la mayoría de ellos con la camisa alrededor del rostro a manera de capucha,y muchos, en evidente estado inconveniente, incluso, había quienes inhalaban algún tipo de enervante entre la multitud.

Tras poco más de dos horas de bloqueo a la vialidad, y con ello la suspensión del servicio de Macrobús, un grupo de policías antimotines iniciaron acciones para disipar a quienes protestaban haciendo uso de gas lacrimógeno, y en respuesta que por su parte arrojaron algunos contundentes hacia los oficiales y se desató el enfrentamiento, que como saldo dejó a un oficial lesionado, tres detenidos y dos menores retenidos.

Un grupo de transportistas se encargaron de cerrar la noche con otra manifestación, que consistió en el bloqueo del Periférico Sur a la altura de su cruce con Colón,y que generó embotellamiento importante en estar arteria, además amagaron con prolongar este tipo de protestas a lo largo de la semana, mientras que en redes sociales crecen los grupos de personas que se coordinan para salir a las calles y participar en las convocatorias que se han programado para hoy y otro tanto durante el resto de la semana.

También fue tomada la caseta de carretera a Zapotlanejo por ambos sentidos, se dejó el tránsito sin pagar cuota.

Protestan productores en La Barca

Productores agrícolas de La Barca, Jalisco, se manifestaron por los incrementos en los precios de los hidrocarburos. Durante casi 30 minutos los productores cerraron con tractores la autopista y posteriormente liberaron un carril de cada lado.

"El motivo de la manifestación es por el gasolinazo, nosotros usamos mucho el diesel y el aumento nos afecta", dijo José Alberto Curibaño, un productor. Agregó que aunque desde 2015 se decretó un subsidio al diesel para el uso agrícola todavía no se ha podido implementar. "Eso dependía de que Sagarpa levantara un padrón que ya estaba de 180mil tarjetas y en todo el año no capturaron más que 30 mil tarjetas y este diciembre se volvió a publicar el decreto, pero de igual manera no hay cómo aplicarlo y queremos que se aplique", agregó.

Por la tarde y noche se reportaron más bloqueos en la vía Ocotlán-Guadalajara, a la altura de Jamay, se dijo que hubo quema de llantas.