Transporte en GDL pide créditos para pago de enganches y sacar a Uber

La tranquilidad en las vialidades de la ciudad durante un par de horas del día del trabajo se vio interrumpida durante la mañana, en específico, en el anillo Periférico del Área Metropolitana de Guadalajara. Filas de taxis, unidades de transporte colectivo y camiones de volteo rodaron por la vía de circulación para conmemorar el día del trabajo pero también para hacer solicitudes al gobierno de Jalisco.



Los camiones de transporte colectivo y de volteo se concentraron desde antes de las 8 de la mañana sobre Periférico Sur, en el tramo de Juan de la Barrera y casi hasta San Martín de las Flores. De acuerdo a organizadores, participaron alrededor de mil vehículos. La solicitud es que haya un incremento de la tarifa de transporte público de siete a nueve pesos.



Raúl Jiménez Pulido, secretario de transporte de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) dijo que el gobierno de Jalisco debe de otorgar apoyos a los transportistas para así lograr la migración al nuevo modelo ruta-empresa.



Agregó: "que nos ayuden para que los permisionarios (...) El enganche no lo pueden dar ellos ahorita, que nos consigan el crédito y ya solos se vayan pagando. Se necesitaría un promedio de 300 mil pesos por cada unidad. Todo el transporte son como cinco mil unidades, pero ya muchos han emigrado a la ruta empresa".



En el Área Metropolitana de Guadalajara operan alrededor de 5 mil unidades y hasta el momento sólo tres rutas operan bajo el modelo ruta-empresa: Artesanos, complementaria que antes era la 136 y la ruta Tur. Algunas rutas como la 63 y 380 ya cuentan con nuevas unidades pero aún no se incorporan en un cien por ciento al modelo.



Las unidades que se sumaron de la caravana se adueñaron de dos de los tres carriles del Periférico y se dirigieron hacia avenida Acueducto. Participaron vehículos que dan servicio en las rutas: 380, 59A, 59B, 187, River, 175, 258, 30A, 27, 52, 63, 177, Tur, 52A, 33, 50A, de El Salto y alimentadoras del Macrobús.



La otra parte de la caravana se reunió en las inmediaciones de la Plaza de Toros Nuevo Progreso, en la colonia Monumental de Guadalajara. Los organizadores aseguraron que hubo una participación de 2 mil 500 sitios. Ellos transitaron por la Calzada Independencia, Periférico Norte para llegar hasta avenida Vallarta.



Los taxistas vistieron de color amarillo el periférico. Solicitan la salida de servicio de las Empresas de Redes de Transporte como lo es Uber. Destacan que hay competencia desigualdad porque ellos no deben cumplir con la misma cantidad de requisitos que los taxistas.



"Es una competencia desleal, nosotros estamos cumpliendo con la ley, la reglamentación, renovación de vehículos, capacitación y nada más una persona x compra ya un carro particular y ya se dedica a hacer el servicio de taxi cuando no es justo, no es legal, no es posible que hayamos sido tan tolerantes ante esta situación. Ya los taxistas estamos a reventar y nada más exigimos piso parejo", compartió Ramón Federico Aviña Gutiérrez, secretario general del sindicato de trabajadores del autotransporte en el estado de Jalisco.



Lamentan que las Empresas de Redes de Transporte no cumplan con la ley a pesar de tener "una ley a modo" y a pesar de que las plataformas se comprometieron a regularse. Por eso, en los vidrios de los taxis se escribieron frases como "fuera Uber".

SRN