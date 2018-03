Emiten recomendaciones para prevenir accidentes

Saltillo, Coahuila

Para prevenir accidentes en los hogares, principalmente con menores de edad, durante la temporada vacacional de Semana Santa, la Dirección de Protección Civil Municipal emitió algunas recomendaciones.



El Subdirector de Protección Civil, Héctor Urbina, recomendó a quienes planean pasear en el campo tomar previsiones e ir bien abrigados, toda vez que la temporada invernal aún no concluye y pudiera registrarse descenso en las temperaturas.



Invitó a cuidar siempre de los niños, no guardando líquidos tóxicos en botellas de alimentos, así como cuidarlos en caso de asistir a albercas o balnearios.



Asimismo a quienes planean subir a la Sierra recomendó calcular el tiempo que se hará de retorno a la entrada de los cañones, pues se han registrado casos de personas que no han podido regresar debido a que son sorprendidos por la oscuridad de la noche.“La intención es prevenir que no tengamos esas condiciones donde se reportan personas extraviadas, entonces llévense su lamparita, pila suficiente en su teléfono celular para que se puedan comunicar”, comentó.“Revisen las llantas de sus vehículos, los neumáticos, sistema de frenos, las luces, carguen su gato, su llanta de refacción, un botiquín de primeros auxilios”, agregó.Recomendó estar atentos, de manera permanente, de los menores de edad, principalmente si los llevan a balnearios, en casa se debe mantener líquidos o sustancias peligrosas fuera del alcance de los menores, para evitar intoxicación por la ingesta.“Productos como cloro, desengrasante, insecticidas, deben estar retirados del alcance de los menores y no envasarlos en botellas de otros productos alimenticios, porque los niños los confunden y los toman pensando que es refresco o leche”, precisó.

