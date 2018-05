Alerta PC Nuevo León por robo de equipo radiactivo en Texas

Monterrey

La Comisión de Regulación Nuclear de los Estados Unidos de América reportó a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias el robo de un equipo medidor de densidad y humedad con fuentes radiactivas.

Autoridades de Protección Civil del país emitieron esta información para conocimiento de las autoridades, incluyendo las de Nuevo León, reportando el robo de este aparato marca Troxler radiactivo en el estado de Texas.

El equipo es modelo 3430, el cual contiene dos fuentes radiactivas de Cesio-137 y Americio- 241/Berilio, con actividades aproximadas de 40 mCi y 8 mCi, respectivamente.

El comunicado enviado por Protección Civil estatal a los medios de comunicación locales establece que el equipo fue robado en la ciudad de Houston, en el estado de Texas de los Estados Unidos de América, colindante con los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

“Aunque es poco probable que el equipo sea trasladado a territorio nacional, se emite esta información para conocimiento de las autoridades estatales de Protección Civil.

“Se notifica a las Unidades de Protección Civil de las Entidades Federativas donde podría llegar a localizarse la fuente, así como a las dependencias federales de seguridad nacional del Sistema Nacional de Protección Civil para que se detonen los protocolos de alerta y protección a la población”, señala.

La alerta indica que es improbable que esta fuente sea peligrosa para las personas, por lo que no es probable que lesione permanentemente a alguien.

“Si esta cantidad de material radiactivo no se encuentra blindado y no se maneja en condiciones de seguridad tecnológica o no se protege con seguridad desde el punto de vista físico, podría lesionar temporalmente a quien la manipulara o estuviera en contacto con ella durante muchas horas, o que se hallase cerca de ella durante un periodo de muchas semanas”, establece.