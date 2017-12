¡Abrígate! Regresa ambiente frío en Guanajuato

León, Gto.

A través de la Coordinación Estatal de Protección Civil se informó que se pronostica un cielo parcialmente nublado en territorio estatal, debido al frente frío número 19 que se extenderá con características de estacionario sobre la región norte del Golfo de México hasta el noreste y norte del país.

Ante ello, se debe estar preparado ya que se prevén días nublados, lluviosos, con viento e incluso con niebla o neblina en esa parte del país, éste es un informe que se pronosticó de acuerdo al reporte hidrometeorológico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Se espera que las temperaturas máximas vayan de los 22° a 24° C, y las mínimas de 03° a 05° C en la zona norte del país y para la zona centro, y sur se prevé que las máximas ronden los 24° a 26° C, y las mínimas los 07° a09° C.

Mientras que para el estado de Guanajuato, se tendrá un cielo parcialmente nublado con ambiente muy frío por las mañanas en las zonas montañosas y un clima ligeramente cálido durante el día.