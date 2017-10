Revisan 40 mil productos para evitar ofertas falsas en Buen Fin

Ciudad Victoria

En el marco del programa de descuentos "El Buen Fin" organizado por el sector empresarial, la Profeco Tamaulipas realiza el monitoreo de 40 mil productos para evitar falsas promociones, mientras que la Canaco pide a las autoridades reforzar la seguridad en esos días.

En rueda de prensa conjunta, Juan Carlos Alanis, presidente de Canaco Victoria; Alejandro Martínez de Profeco y Alfredo Cantú Arizpe, subsecretario de la delegación de Economía en la entidad dieron a conocer el evento que se realizará del 17 al 20 de noviembre.

Alejandro Martínez de Profeco destacó que desde hace más de un mes y medio inició el monitoreo que concluirá cuando termine dicho programa.

Dijo que las sanciones para los negocios que violenten los precios de los productos, llegan hasta los 4 millones de pesos y en algunos casos a los ocho millones y la suspensión del mismo.

Aclaró que no hay obligatoriedad por qué sean productos de última tecnología "las empresas no están obligadas a mostrar lo último en tecnología, pueden sacar el inventario que tengan para renovar sus productos, pero no necesariamente que sean de última tecnología ".

Por su parte, Juan Carlos Alanis dijo que con el "Buen Fin" en Tamaulipas, se ofrecerán descuentos del 10 al 60 por ciento en todos los negocios afiliados a las Cámaras de Comercio locales.

Señaló que son 600 negocios en el estado los que ofrecerán estos descuentos, con lo que se espera lograr una derrama millonaria

La delegación Economía en Tamaulipas contribuye con la coordinación en el trabajo para generar un crecimiento sostenido, dijo Alfredo Cantú Arizpe, subsecretario de la delegación de Economía en la entidad, en el evento también se contó con la presencia de Ernesto Mansur, Director de Desarrollo Económico de Victoria y Eddy González Castillo, vicepresidente de afiliación de Canaco.





