Programas sociales de Aristóteles han quedado a deber: expertos

Guadalajara

Los programas sociales del gobierno de Aristóteles Sandoval han quedado a deber, afirmó Rogelio Gómez Hermosillo, consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, durante la Glosa Ciudadana del Quinto Informe en el bloque llamado Desarrollo Social.

Su idea la expuso al decir que "una política social basada en programas fragmentados, pequeñitos, que hacen lo que pueden, y que entonces lógico compitan, que haya todo esto, porque hay tantos problemas y todos son válidos, no nos están ayudando a resultados como país. Necesitamos un sistema más integrado".

Agregó que es necesario que las políticas ayuden a resolver problemáticas de grupos y territorios. Por tal razón, recomendó que debe existir un nuevo modelo de desarrollo que articule las áreas económicas y sociales. Compartió que los logros al combate de pobreza tienen más relación a la generación de empleos que los programas sociales.

Por su parte, Clara Jusidman Raporpot, presidente fundadora de INCIDE Social, cuestionó respecto a cómo el gobierno estatal construye el tejido social. Agregó que es necesario realizar una organización en la que se aclaren la estructura, las atribuciones y responsabilidades del área social de acuerdo a los grupos que demandan servicios.

"Me parece que hay que ampliarlo los temas transversales. En el capítulo de transversalidad está esencialmente el tema de igualdad sustantiva. Yo creo que hay que introducir el enfoque de no discriminación, el enfoque de derechos humanos que desde el punto de vista de política social, yo no lo vi muy claramente. Todo el tema de becas, de cultura de paz, transversal izado", agregó la participante.

