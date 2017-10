Asegura Profepa puma en Tequila

Guadalajara

De manera precautoria un ejemplar adulto de Puma (Puma concolor) fue asegurado por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a que fue avistado en una zona habitacional del municipio de Tequila.

Personal de la Profepa acudió al sitio con el objeto de rescatar al felino, con la colaboración del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa conformado por la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del Ayuntamiento de Tlajomulco.

Al arribar a la localidad, se informó que el Puma (Puma concolor) fue visto merodeando por la calle y después ingresó al patio de una casa-habitación, donde fue asegurado para proteger la vida de las personas y del ejemplar mismo.

El felino es un macho adulto, con un peso de 41 kilos, el cual presenta evidencias de haber estado en cautiverio, toda vez que se encontró durmiendo dentro de la casa, las garras no tienen filo y no presenta garrapatas, indicio de que no es un ejemplar silvestre.

Finalmente fue trasladado a las instalaciones del Zoológico de Guadalajara, donde especialistas en felinos le darán la atención requerida para su resguardo y valoración.

