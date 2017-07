Sanciona Profeco 17 mueblerías en Jalisco

Guadalajara

Tras un operativo de verificación en 31 mueblerías al interior del estado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sancionó 17 establecimientos que presentaron irregularidades a la Ley Federal de Protección al Consumidor, informó la delegada de la dependencia en Jalisco, Gabriela Vázquez Flores.

Vázquez Flores comentó que las irregularidades detectadas son carecer de contrato de adhesión registrado por la Profeco, no exhibir precios a la vista del público consumidor, no exhibir las características de los muebles y no otorgar garantía por escrito.

La delegada detalló que las sanciones en caso de encontrar prácticas comerciales abusivas podrían aplicarse de acuerdo a la violación, intensión y capacidad de pago del proveedor, van desde los 488 pesos hasta los 4 millones 105 mil pesos.

Por último Gabriela Vázquez Flores recomienda a las y los consumidores confirmar que los proveedores les comuniquen detalladamente sobre las promociones, precios y características del producto a adquirir, sin olvidar revisar sus términos y condiciones. Así mismo les recuerda que el contrato de adhesión es un documento elaborado por el proveedor, quien propone y registra ante la Profeco, quien autoriza y verifica que no contenga cláusulas abusivas.

