Altamira

La falta de lluvias en la región provoca la incertidumbre de productores de soya que aseguran tener en riesgo 40 mil hectáreas que podrían no sembrarse este año. Al indicar que la tierra no está preparada para iniciar el ciclo, puesto que no hay humedad.

Por lo menos mil 500 productores del sector privado y público se verán afectados con la situación, ya que por hectárea se invierte en la preparación de la tierra de 7 a 8 mil pesos.

