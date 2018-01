Resguardan a 200 menores de edad que vivían en albergues infantiles

Guadalajara

Sin hacer ruido, ni salir a la luz pública, durante 2017 la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) del Sistema DIF Jalisco intervino cinco albergues infantiles por diversas irregularidades en su funcionamiento. Se ordenó su cierre y se resguardó "a cerca de 200 menores de edad", quienes regresaron a vivir con sus familias por tratarse de ingresos voluntarios a estas instituciones.

"Se ha retirado de albergues niños, niñas y adolescentes debido a denuncias y las supervisiones hechas por nosotros. De ahí deviene que hemos formalizado las denuncias y resguardado a los niños, invariablemente por algún tipo de maltrato dentro del albergue", explicó Balbina Villa Martínez, procuradora de Protección de NNyA.

El maltrato puede ser desde físico o por omisiones, abandono o falta de cuidados. La meta planteada al arranque del sexenio, en 2013, era despresurizar los albergues infantiles, regular y mejorar los servicios que ofrecen estos espacios, en su gran mayoría son operados por asociaciones privadas (albergues infantiles a cargo del estado sólo hay cuatro en Jalisco).

"Hay logros fundamentales, uno de ellos es la reintegración familiar. Para esta administración ha sido prioridad que los niños sean reintegrados a sus familias y trabajar con las familias", dijo Villa Martínez, tras explicar que en principio tener una familia es un derecho de los menores de edad. Ésta es el mejor espacio para su desarrollo, siempre y cuando no esté en riesgo su integridad física o emocional.

A pregunta expresa, la entrevistada respondió que sí se ha caminado hacia el objetivo señalado, pero acota: "Se logró despresurizar los albergues sí, respecto de aquellos niños bajo representación del estado".

La procuradora de Protección a NNyAA refirió que de 2013 al último de diciembre de 2017, en Jalisco se han reintegrado a mil 700 niñas, niños y adolescentes a sus hogares. Sin embargo, los albergues infantiles siendo necesarios para resguardar a los menores de edad que son víctimas de maltrato infantil u otros delitos, quienes no tienen una red familiar que los reciba para hacerse cargo de ellos.

También apuntó que todavía la gran mayoría de las niñas y niños que hoy viven en las casas hogar o albergues (el DIF los llama ahora Centros de Asistencia Social) son ingresos voluntarios. Es decir, sus familias tienen la necesidad de recurrir a la institucionalización.

Es el caso de Blanca. Con cinco hijos que mantener sola, y un empleo de guardia que le requiere trabajar 24 x 24 horas, no tuvo mejor opción que meter a los tres más chicos en un albergue infantil. "Ellos me pedían que los sacara, que no les gustaba, pero no podía dejarlos solos", dice, tras narrar varios incidentes que sucedieron en su ausencia antes de decidirse por una institución. Estuvieron internos un año y meses en una casa hogar en la zona metropolitana, hasta que al acabar el curso escolar los sacó, entre rumores de que iban a cerrar la casa hogar por asuntos de presupuesto, y la promesa de los tres de no meterse en problemas y volver a la escuela.

Hoy, con ayuda de un hermano y su cuñada, Blanca se las ingenia para cuidarlos. "No más albergues", promete.

Maltrato infantil



Fuera de los cinco medidas especiales dictadas en albergues infantiles, en 2017 la Procuraduría de Protección de NNyA de Jalisco emitió 38 medidas cautelares a favor de cincuenta niñas y niños que quedaron bajo tutela del estado. Son casos de particulares casos donde ha existido riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de las niñas, niños y adolescentes y que se reciben a través de reportes ciudadanos o, bien, cuando el Ministerio Público los pone bajo su representación.

Por otra parte, el año pasado fueron atendidos 2 mil 256 niñas y niños en esta Procuraduría, ubicada en Ciudad Niñez, por diversas situaciones, no necesariamente delitos, que ponen en entredicho los derechos de este grupo de población. La cifra supone un incremento del 12.36 por ciento de atenciones frente a los 1,977 casos del 2016.

Balbina Villa destacó que hoy se tiene la posibilidad de emitir "medidas urgentes de protección" para salvaguarda y restitución de los derechos de NNyA, una figura jurídica con la cual no se contaba anteriormente, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2016.

Respecto de los reportes específicos de maltrato infantil, la funcionaria recordó que no sólo la dependencia a su cargo recibe casos, sino directamente en las agencias del Ministerio Público de manera independiente. "Y no siempre hay necesidad de retirar al niño de su familia, y por consecuencia, no hay necesidad de dejarlo bajo representación de la Procuraduría, porque el maltrato no depende de toda la familia o porque queda bajo cuidado de la abuela o una tía, y nosotros realizamos una investigación y damos seguimiento", aseguró.

Claves

Protegiendo derechos

Niñas, Niños y Adolescentes atendidos por la Procuraduría

Año 2016

Total de NNyA atendidos: 1,977

Total medidas de protección (cautelares): 45 urgentes y 3 especiales

Reportes de maltrato y denuncias interpuestas: 1125 expedientes radicados derivadas de las denuncias recibidas

Año 2017

Total de NNyA atendidos: 2,256

Total medidas de protección (cautelares): 38 urgentes y 5 especiales

Reportes de maltrato y denuncias interpuestas: 977 reportes

Se resguardó a cerca de 200 menores de edad de 5 albergues infantiles

Para denuncias de maltrato a personas menores de edad, acudir a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ubicada en Av. Américas #599 esquina Eulogio Parra en Guadalajara. Reportes telefónicos al número 01800-AYUDAME con atención las 24 horas del día y en la página sistemadif.jalisco.gob.mx/apps/reporteinfantil/

SRN