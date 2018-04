Desigualdad en México no decreció y aumentó la violencia: Oxfam

Guadalajara

La brecha de desigualdad en México no decreció durante el sexenio que está por concluir. En el territorio nacional se cuentan a personajes en la lista de los más ricos del mundo, mientras diez millones de mexicanos viven en pobreza extrema: No tienen garantizada las tres comidas de cada día.



Oxfam México lleva a cabo por primera vez en Guadalajara, la Semana de la Desigualdad, para difundir entre jóvenes el impacto de esta profunda brecha en la sociedad, a través de diversas actividades que incluyen la presentación de un decálogo dirigido a los candidatos presidenciales.



Las actividades iniciaron ayer con la presentación de “Desiguales: realidades injustas”, un proyecto periodístico realizado por Vice News y Oxfam México para exponer el problema de América Latina, una región habitada por 186 millones de personas en pobreza y 61 millones de personas en pobreza extrema; pero más allá de los números el trabajo muestra este panorama bajo otra narrativa.



Con ocho preguntas a personas con distintos niveles de ingreso económico de 19 países (¿Cómo proteges tu casa de la delincuencia?, ¿Cómo te diviertes cuando tienes días libres? o ¿Qué es lo más valioso económicamente que hay en tu casa?, por ejemplo) se devela “la experiencia vivencial en una región que tradicionalmente es considerada la más desigual del mundo, bajo ciertos indicadores… Esta violencia económica se entrelaza con otro tipo de desigualdades: discriminación por género, por etnia, etcétera. Esto es muy preocupante, pus dependiendo de donde naces tus posibilidades de vida cambian radicalmente”, señaló Ricardo Fuentes-Nieva, director ejecutivo de Oxfam México.



En entrevista con MILENIO Jalisco, Fuentes-Nieva apuntó que esta violencia económica es parte del origen de la ola de violencia que atraviesa el país, donde hay excluidos, y no se redujo la pobreza: El Informe de Oxfam refiere que antes del programa gubernamental Prospera —que otorga recursos a casi siete millones de familias mexicanas para alimentación, salud o educación— cerca de la mitad de la población vivía en pobreza de ingresos. Tras invertir 952 mil millones de pesos, entre 1997 y 2016 “la pobreza sigue prácticamente en el mismo nivel”.



“El sexenio actual bajo muchas facetas ha sido una decepción muy grande. El 2017 fue el año más violento de la historia de México, a pesar de las reformas estructurales la pobreza no ha disminuido… Es difícil, pero no se han hecho esfuerzos específicos para reducir la desigualdad”, sostuvo.



La propuesta de Oxfam Mexico se resume en el decálogo para que candidatos incluyan políticas públicas en materia de gasto público, política social, tributaria y laboral, anticorrupción y transparencia.



“El problema es tan grande que necesita un paquete comprensivo de cambios de políticas públicas, pero al mismo tiempo de una ciudadanía que sea portadora de derechos y que pueda exigir decisiones en beneficio de esta mayoría”, resaltó el entrevistado.



El decálogo se presenta este 12 de abril en el auditorio 2 del Centro de Congresos del Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara a las 8:30 horas. Entrada libre.





Claves

El Decálogo contra la Desigualdad



1.- Consolidar un sistema de seguridad social universal efectivo.

2.- Incrementar los recursos de las cinco entidades federativas más pobres del país para mejorar la infraestructura escolar, aumentar becas y construir nuevos hospitales.

3.-Incentivar la matriculación escolar en el nivel medio superior.

4.- Una nueva política industrial para que los trabajadores mexicanos puedan insertarse en el mercado internacional con empleos dignos y de calidad.

5.- Elevar el salario mínimo hasta la línea de bienestar seguido de aumentos graduales de acuerdo a la inflación del país.

6.- Creación de mecanismos innovadores para la exigencia de transparencia y rendición de cuentas.

7.- Restablecimiento de un impuesto a la herencia.

8.- Mejor recaudación del impuesto predial sobre la propiedad.

9.- Mayores impuestos a rendimientos de instrumentos de renta fija y variable en mercados de capital.

10.- Evaluar y diseñar un piloto para implementación del Ingreso Básico Universal.

