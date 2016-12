Prodenazas espera reunión con Gobierno del Estado

Lerdo, Durango

Durante los últimos diez años, la asociación Pro Defensa del Nazas ( Prodenazas), ha administrado el área natural protegida del Cañón de Fernández. Informó Francisco Valdés Perezgasga activista e integrante de Prodenazas, que a raíz de la entrada del nuevo gobierno estatal no se ha generado ningún acercamiento de ningún tipo.

"No por que no lo hayamos buscado, sino por que parece que las autoridades no tienen interés en sus áreas protegidas. No está bien, por que un gobierno debe ocuparse de ellas", destacó.

"Hemos buscado la cita para poner a disposición del gobierno del estado lo que sabemos del Cañón y el entusiasmo que tenemos por cuidarlo".



Se busca que si el estado lo quiere cuidar lo haga, y si continúa la labor de Prodenazas se va a determinar bajo que términos. Pero siempre con la presencia del organismo. Por lo que se decidió comenzar a actuar como ONG preocupada por el sitio.

"A partir de enero comenzamos un plan digamos de emergencia, durante los primeros seis meses de 2017 para retener a la gente que nos ayuda, que no se nos vaya y para hacer actividades que nos permitan posicionar mejor al cañón como al organismo con la sociedad lagunera".

A principios de diciembre tuvieron el Cañón Fest, en tres recorridos, uno light, uno intermedio y otro más duro, con sesenta personas que se lo pasaron bien, y la mayor parte de ellos habían oído hablar del Cañón sin conocerlo.

Esto abre una veta al eco turismo, pero vigilado, pues en nombre de esta actividad se han cometido muchos crímenes ambientales. El proyecto permanecerá abierto durante todo el año, con tendencia a que la gente de la ciudad conozca esta área protegida.

"Por que a final de cuentas, la gente de la ciudad es la que más se ve beneficiada por este tipo de espacios. Sigue sin haber correlación entre lugares como el Cañón y el bienestar que generan. Son la base de nuestro bienestar".

Así mismo, se busca seguir acompañando a las personas de las comunidades del Cañón, para que sigan obteniendo recursos. Actualmente hay un pago por servicios ambientales que recibirá el ejido El Refugio para que ellos desarrollen el eco turismo, bajo criterios internacionales.

"La primera bandera del eco turismo es el bienestar de la comunidad. Luego dicen que hacen eco turismo, llegan en motos, llevan sus hieleras y no dejas nada en la comunidad, la gente nada más se queda viendo como destruyen el sitio".

"Trataremos de hacer algo con Fondeadora. Hay que ser lo más creativos posible como sociedad civil, independientemente de lo que se tarde el gobierno en decidir al respecto".



Los recursos, no queda de otra, bajarán en parte de las propias bolsas de los activistas, como el mismo Valdés Perezgasga. A la par de otros recursos que se han ido gestionando y otra parte que se buscará obtener entre conocidos, una especie de padrinazgo con cantidades determinadas al mes.

Sin embargo el reto es re inventarse y tratar de obtener recursos. Se busca dar el "brinco" más grande, tomando como ejemplo otros organismos que ya laboran bajo estos esquemas en el país.

Prode Nazas invita a visitar su página de Facebook Prodefensa del Nazas, donde anuncian las actividades que llevan a cabo.









