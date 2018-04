Existen indicios de privación de libertad en desaparición de jóvenes: FEU

Guadalajara

De acuerdo a declaraciones realizadas por Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), existen indicios de que los tres jóvenes desaparecidos el pasado domingo y ya encontrados sí fueron privados de su libertad.

El representante estudiantil afirmó que mantuvo reuniones con familiares de los tres jóvenes desaparecidos durante la noche del martes y la mañana de este día.

Respecto al estado de salud y físico de los jóvenes, dijo: "lo que a mí me informó la Fiscalía, que la Fiscalía fue la que dio con ellos. Los compañeros están en situación vulnerable, de crisis".

Los jóvenes que se reportaron desaparecidos son: Juan Rubén Torres Pérez de 25 años de edad, Francisco Javier Barajas Escalante de 29 años y José Armando Pérez Bustamante.

"Si estos muchachos no estuvieran acompañados de un estudiante de la Universidad de Guadalajara, nosotros no nos hubiéramos enterado jamás y nos enteramos gracias a que estudiantes, sus compañeros, nos denunciaron sino no sé qué hubiera pasado porque tal vez de los otros dos jóvenes no nos hubiéramos enterado, nadie hubiera salido a hablar por ellos", dijo el representante estudiantil.

