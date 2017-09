Cómo enfrentar el estrés postraumático tras desastres naturales

Guadalajara

El miércoles Elvia se negó a ir a la escuela. La niña de once años había vivido con angustia la noticia del temblor en la Ciudad de México, donde viven su abuela y sus tíos. La familia estaba bien, pero ella, que no ‘sintió’ el tambaleo de la tierra bajo sus pies, no dejaba de llorar por lo que vio en las noticias de TV. Su madre consintió que se quedara con ella en casa. Y el temor momentáneo de Elvia se fue diluyendo con las horas. No será así para otros niños, jóvenes y adultos que experimentaron en carne propia el terremoto y que apenas se percatan de sus miedos cuando suena una sirena, cuando no pueden dormir. A las autoridades de Salud no les es desconocido el problema: se llama trastorno por estrés postraumático (TEPT), del que apenas el Instituto Nacional de Psiquiatría alertó hace un par de semanas, tras otro terremoto. El de Chiapas.



El TEPT es una afección de la salud mental causada por el impacto de algún trauma para la persona que lo experimenta: la víctima o testigo de un delito, de un accidente, de una agresión, de conflictos armados o de desastres naturales como los huracanes, las explosiones o los temblores. Y el número de afectados por estos últimos no es menor.



Los expertos señalan que ante eventos como el sismo del 19-S, una tercera parte de la población puede manifestar conductas de ansiedad y/o depresión que incluso pueden orillar al suicidio.



Ricardo Virgen Montelongo, médico adscrito al Servicio de Psiquiatría del Hospital Civil de Guadalajara “Fran Antonio Alcalde”, refirió que entre la población en general, tres de cada cien personas presentan este trastorno.



“Es una entidad que regularmente evaluamos en la consulta psiquiátrica. En ciertas personas expuestas a algún acontecimiento que les supone un riesgo de vida y que a las semanas o meses pueden presentar un cuadro muy característico, donde puede estar reviviendo las escenas traumáticas constantemente, con pánico, donde la ansiedad es tanta que empiezan a tener estados de agitación”, explicó.



El TEPT no se debe confundir con el estrés adaptativo, el que de manera normal experimentará cualquier persona ante un hecho de alto impacto. “La diferencia es que en este último los síntomas son transitorios, no más allá de una semana. Y en el estrés postraumático no. Puede durar semanas, meses, años inclusive y cada vez hace más disfuncional al paciente”, refirió.



Entre los síntomas habituales se encuentran dificultad para dormir o pesadillas, ansiedad exacerbada, nerviosismo, irritabilidad, aislamiento, problemas de memoria y otros estados como la hipersensibilidad al entorno y conductas fóbicas que, según dijo, llevan a la persona a tener problemas en la escuela o trabajo y en las relaciones interpersonales.



Uno de los síntomas –no siempre presente- es sufrir de episodios de flashback, es decir, que la persona reviva sin querer las escenas traumáticas.



Tras un sismo como el que se presentó el pasado 19 de septiembre, los afectados muestran signos de crisis emocionales en las primeras 72 horas que pueden permanecer varios meses. Sin embargo, el entrevistado destacó que el estrés postraumático puede evidenciarse mucho después.



El médico psiquiatra comentó que personas hipersensibles pueden desarrollar el TEPT sin haber estado en el lugar del impacto, sólo por ver escenas en televisión o el cine o escuchar la experiencia de otros.



¿Cuánto tiempo se debe temer a un evento como el sismo? A la pregunta el especialista aclara que el miedo debe desaparecer gradualmente y pasada una semana adaptarse a la rutina habitual. Puede haber recuerdos, síntomas remanentes como problemas del sueño y de vez en cuando volver a sentir miedo de lo experimentado, “pero se autolimita” y poco a poco se va superando, a diferencia del trastorno por estrés postraumático.



Virgen Montelongo dijo que en cualquier caso, si la intensidad de los síntomas es mucha, se debe buscar ayuda profesional inmediata y se recomienda hacer intervenciones colectivas en escuelas, en centros laborales, en albergues y refugios temporales y en la comunidad donde se ha vivenciado una experiencia traumática.



El tratamiento para quien desarrolla TEPT es dual: incluye tanto terapia psicológica como medicamentos –ansiolíticos o antidepresivos- según el caso y debe ser individualizada para cada paciente. De ninguna manera se debe dar automedicación y es muy importante saber que la agudización de síntomas puede llevar a la persona a un intento suicida, la principal complicación de este trastorno de ansiedad.



En contraste, un tratamiento adecuado lleva a la remisión del problema después de unos meses. Y en pacientes crónicos tarda años.



“En el caso de los niños que vivieron eventos como este sismo la intervención psicológica tiene que ser de forma inmediata y sin discriminar, posteriormente se va discriminando a quienes manejaron bien el suceso y sólo se continúa con aquellos que se van identificando con hipersensibilidad, por lo general será un porcentaje pequeño por la prevalencia que tiene el TEPT”, afirmó.



Otra recomendación del médico es no exponer a niñas y niños a la carga de imágenes que sobre el hecho se transmiten una y otra vez por televisión o por Internet. Y que los padres dialoguen con los hijos para conocer cómo se sienten y hasta qué grado los afectó el evento. La buena comunicación y cercanía son claves para ayudar a superar este trastorno.





CLAVES

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO



¿QUÉ ES?

Es un trastorno de ansiedad ante algún acontecimiento traumático que causó daño o suponen una amenaza para la vida o la integridad. Produce miedo intenso obsesivo. Afecta a personas de cualquier edad, incluso niños.



SÍNTOMAS

Dificultad para dormir o pesadillas

Ansiedad exacerbada

Nerviosismo

Sentimiento de soledad o tristeza

Irritabilidad

Aislamiento

Problemas de memoria

Hipersensibilidad al entorno

Conductas fóbicas

Sentimientos de preocupación o culpa

Flashback (revivir el acontecimiento).





TRATAMIENTO

Intervención psicológica

Medicamentos



Situaciones que pueden conducir al trastorno por estrés postraumático se encuentran:



Ser víctima de algún delito o situación de violencia



Sufrir o ser testigo de un accidente



Experimentar un desastre natural (huracanes, inundaciones, temblores)



Vivir una guerra o conflictos armados





Con información de: Trastorno por estrés postraumático. John H. Greist, MD, Professor Emeritus, Psychiatry. University of Wisconsin School of Medicine and Public Health; Madison Institute of Medicine. Recuperado en: http://www.msdmanuals.com

MC