Cuidado con las quemaduras durante las fiestas decembrinas

Guadalajara

El encendido de fogatas, cuetes y juegos pirotécnicos para celebrar la llegada del Año Nuevo es una tradición en muchos hogares mexicanos, alentada por el ambiente festivo y el frío invernal de la noche vieja. Sin embargo, la fiesta puede arruinarse si alguno de los miembros de casa resulta alcanzado por el fuego o alguna fuente de calor, lo que es no es raro. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), los accidentes por quemaduras suelen incrementarse hasta 15 por ciento en temporada navideña y son los niños los principales afectados por estas lesiones.



Para seguir la fiesta en grande, por sencilla que esta sea, basta toar algunas medidas preventivas. Yannick Nordin Servin, secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ), comentó que “las quemaduras es un factor importante: accidentes en el hogar, en la cocina, con los árboles de navidad y los adornos. Hay que verificar que todos estos estén en buena calidad”. Esto es, vigilar que no haya sobrecargas, que los recipientes con líquidos calientes estén fuera del alcance de los niños, mantener distancia de los pequeños con las fuentes de calor.



El titular del CEPAJ exhorta a evitar los cuetes, palomitas y demás juegos de pirotecnia. “Y en caso de que se usen, estos deben ser de luz y no explosivos. Por ningún motivo los niños pueden comprarlos ni maniobrar con ellos mientras estén sin supervisión de un adulto”.



¿QUÉ HACER EN CASO DE QUEMADURAS?

Si llega a suscitarse una quemadura importante la persona lesionada debe trasladarse a una unidad de urgencias, especialmente en los casos de afectación mayor, ante una lesión por fuego directo o por el estallido de algún artículo de pólvora.



Si la quemadura es leve (superficial y no va más allá de cinco centímetros de extensión), como son las lesiones propias de quien cocina y por descuido toca algún recipiente ardiendo o le salta el aceite, se puede tratar en casa. El doctor Henry Schiller, experto en Traumatismos, Cuidados Intensivos y Cirugía General de la Clínica Mayo, en Rochester, EU, compartió información y algunas recomendaciones al respecto.



“El nivel de cuidado que una quemadura necesita depende de cuán extenso sea el daño sufrido por los tejidos”, resaltó Schiller. Entre las quemaduras consideradas “menores” están las de primer y segundo grado cuyo diámetro no supera los cinco centímetros (dos pulgadas).



Cualquier tipo de quemadura que involucre un área mayor debe ser evaluada de inmediato en una unidad de urgencias y —agregó— es necesario que un especialista examine las heridas que muestren signos de infección, tales como supuración, más dolor, enrojecimiento e hinchazón, enfatizó.



La quemadura de primer grado solamente abarca la capa externa de la piel (epidermis), y sus signos y síntomas incluyen piel enrojecida, la cual puede estar ligeramente hinchada o dolorosa al roce. La de segundo grado involucra a la capa externa y a la inmediatamente inferior (dermis); sus signos y síntomas son dolor, hinchazón, piel de color rojo intenso, ampollas y una apariencia de mancha.



“En este tipo de quemaduras menores, todo lo que generalmente se requiere son cuidados caseros oportunos”, aclaró el experto. Sin embargo, debe tener en cuenta estas consideraciones para no incurrir en errores que son comunes en la curación de las quemaduras.



No reviente las ampollas. En caso de que se explote sin querer, lave la zona con agua y jabón, aplique un ungüento antibiótico y cubra la herida con una cubierta de gasa esterilizada (apósito). Debe acudir al médico si aparecen ampollas grandes, quien determinará si éstas deben ser eliminadas.



Lo primero que debe hacer ante una quemadura leve, es dejar que corra el agua potable (no fría) sobre la quemadura durante el tiempo suficiente para reducir el dolor, por lo general un lapso de 10 a 15 minutos. También puedes sumergir en agua la región quemada o aplicar compresas mojadas sobre ella, pero no aplicar hielo directamente porque puede dañar más los tejidos.



Luego debe secarse la zona con un paño limpio y aplicar el apósito. La quemadura de lavarse diario suavemente y cambiar la gasa estéril, lo que da pie a que revise si hay enrojecimiento o hinchazón, factores que pueden indicar la presencia de una infección en la piel o si la herida no cicatriza. Entonces debe acudir al proveedor de atención médica.



ATENCIÓN URGENTE

Las quemaduras requieren atención urgente cuando cubren un área mayor del cuerpo o abarcan gran parte de las manos, cara, pies, genitales, nalgas, ojos, boca o una articulación grande. Las de segundo grado que superan los 5 centímetros (2 pulgadas), las producidas por contacto eléctrico o aquellas más graves de tercer grado en las que la piel se levanta, luce carbonizada o tiene una apariencia blanca y seca, deben ser evaluadas de inmediato por un médico.



La invitación de los expertos es a evitar los accidentes que son prevenibles en 90 por ciento de los casos, incluidas las quemaduras. Y con ello evitar secuelas que pueden quedar de por vida, o perder ésta. Con un poquito de cuidados y de estar alerta es posible disfrutar de la convivencia y los festejos propios de la temporada decembrina. Y así, sanos y salvos, dar buen comienzo al Año Nuevo.



Claves

PARA EVITAR QUEMADURAS



*Evitar juegos pirotécnicos. En su defecto, éstos deben ser de luz y no explosivos. Por ningún motivo los niños pueden comprarlos ni maniobrar con artículos a base de pólvora, sin supervisión de un adulto.



*Los juegos artificiales no deben dirigirse directamente a personas y hay que mantenerse a una distancia prudente de ellos, sobretodo de castillos y lanzadores de fuego artificiales.



*No dormir ni dejar la vivienda sola con fuentes de calor encendidas (estufas, anafres, braseros, lámparas de gas, boiler, veladoras, calentadores, etcétera).



*Retirar encendedores y cerrillos del alcance de niños.



*No sobrecargar los circuitos electrónicos con decoración navideña.



*Proteger enchufes y contactos.



*No servir alimentos calientes a niños.



*Niños fuera de la cocina. Los mangos de los sartenes y ollas deben estar hacia la parte central de la estufa, no afuera.





*Si son quemaduras leves colocar la parte lesionada bajo el chorro suave del agua potable al tiempo (no fría).



*Retirar cuidadosamente anillos, relojes, cinturones o prendas ajustadas que compriman la zona afectada antes de que esta se empiece a inflamar.



*Si la quemadura es grave mantener la temperatura corporal y trasladar a la víctima de inmediato al centro de salud más cercano o marcar al 911 para pedir una ambulancia.



Fuente: CEPAJ



CURACIÓN DE QUEMADURAS LEVES



*Sumergir en agua al tiempo la región quemada o aplicar compresas mojadas sobre ella de 10 a 15 minutos hasta bajar el dolor.



*No utilizar hielo directamente porque puede dañar más los tejidos.



*Seque la zona con un paño limpio y envuélvala suavemente con una gasa estéril.



*No aplique ungüentos ni mantequilla sobre la quemadura pues retener el calor en la piel y aumenta el riesgo de infección.



*Puede tomar analgésicos de venta libre para aliviar el dolor.



*Si la herida fue ocasionada por una sustancia química, limpiarla bien retirar toda ropa o joya que haya entrado en contacto con ella.



*No reventar las ampollas. Si explotan sin querer, lave la zona con agua y jabón, aplique un ungüento antibiótico y cúbrala con gasa estéril.



*Lave a diario la quemadura suavemente y cambie el apósito.



*Acuda al médico si aparecen ampollas grandes, si hay enrojecimiento o hinchazón o la herida no cicatriza.



Fuente: Dr. Henry Schiller, experto en Traumatismos, Cuidados Intensivos y Cirugía General. Mayo Clinic.