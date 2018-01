Estará lista primera etapa de luminarias la próxima semana

León, Gto.

Tras casi un mes de retraso, la Dirección de Obra Pública de León proyecta que para la siguiente semana estén instaladas en su totalidad las 11 mil 500 luminarias que forman parte de la primera etapa del proyecto de modernización del alumbrado público de la ciudad.

A la fecha, y de acuerdo con el director de la dependencia, Carlos Cortés Galván, se lleva un avance del 91 por ciento en el cambio, por lo que una vez entregadas en su totalidad las fallas en las luminarias deberán desaparecer.

“No lo han terminado, llevan cerca del 91 por ciento, es lo que me reportaron y esperaremos que en unos 10 días ya estén terminado, esa es una perspectiva pero ya van cerrando un poco más fuertes y espero dentro de mis estimados que la próxima semana ya cerremos el 100 por ciento la modernización del alumbrado en esta primera etapa”, dijo.

Agregó que entre las zonas que tienen reportadas en las que aún se está interviniendo en el cableado y circuitos para que las lámparas led funcionen de manera adecuada se encuentra: el bulevar Vicente Valtierra, Juan Alonso de Torres, algunos tramos del Malecón del Río, así como otras vialidades primarias de la ciudad.

“El bulevar Vicente Valtierra y había al menos cinco cuadrillas ahí en el bulevar y ya están cambiando todo el cable y sellando los registros, para ir dejando ese bulevar al 100 por ciento terminado, hoy andarían ahí en las torres en el tramo de Delta a Morelos, entonces van agarrando de alguna manera un corte, y todavía falta un tramo del Malecón, y nos falta un tramo de bulevares principales, van avanzando de manera rápida”, explicó.

La empresa Vantecnología S.A. de C.V. debió haber concluido la instalación de las 11 mil 500 luminarias (primera etapa del proyecto) el 31 de diciembre del año pasado, sin embargo, a mediados del mes pasado solicitaron ante la Dirección de Obra Pública una prorroga de 65 días para concluir con esta etapa del proyecto, y ante la negativa de la dependencia solicitaron que la prorroga se bajara a 51 días, pese a ello solo se les extendió por 39 días, tras haber comprobado a través de bitácoras que el retraso en la instalación de las luminarias se dio a causa de las lluvias durante esta temporada.

Sin embargo, una vez otorgada esta ampliación en los tiempos de entrega, la primera etapa del proyecto debió haber concluido el pasado 16 de enero, situación que no ocurrió, por lo que una vez que terminen con la instalación la dependencia municipal analizará de cuánto podría ascender la multa.

“Se cobra por día y el porcentaje que van dejando pendiente, vamos a ir viendo al final cómo van los avances y al final cuánto fue de manera definitiva, pero hasta ahorita digo con todo respeto, si me lo terminaran en 10 días, el impacto no sería tan fuerte, porque su último día fue el 16 de enero, esperemos que lo terminen en ese plazo que estoy estimando, y ya el impacto no sería tan fuerte”, explicó el Director de Obra Pública de León.





Datos:

-Total de luminarias a instalar: 11 mil 500

-Fecha en que debió estar lista la primera etapa del proyecto: 31 de diembre del 2017

-A mediados del mes de diciembre la empresa Vantecnología S.A. de C.V. solicitó una prorroga a la dirección de Obra Pública.

-Prorroga otorgada: 39 días.

-Zonas en las que se está interviniendo: Malecón del Río / bulevar Juan Alonso de Torres / bulevar Vicente Valtierra / Otras vialidades primarias