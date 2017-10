Se fortalecen lealtades al interior del partido: PRI Tamaulipas

Tamaulipas

El presidente estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado sostuvo que con una estructura efectiva el partido se blindará de traiciones en el proceso electoral del 2018, en que se juega la Presidencia de la República, Senadurías, Diputaciones Federales y, por primera vez, también alcaldías.

En entrevista para MILENIO Tamaulipas, el dirigente dijo que en estos momentos están radicando lealtades entre la militancia.

¿Cómo le fue en su visita al sur?

Bastante bien, estuvimos platicando con algunos grupos de Tampico y Altamira, en principio viendo el tema de las estructuras del partido y las etapas que faltan, en diciembre habremos de tener el Consejo Político Estatal, donde se definirá el método de selección de candidatos de cada municipio.

¿Cómo avanza la renovación del partido en Tampico?

Yo lo comentaba con la gente de Tampico, en principio, hay algunos puntos que platicar con algunos amigos expresidentes municipales para poder llegar a acuerdos y que la designación que hagamos del Comité Directivo Estatal sea una persona que transite con todos los grupos, corrientes y personajes del municipio para que a la hora de ponernos a trabajar vayamos todos como un equipo.

En Madero ya tenemos presidenta, se llama Elvia Ballardo, al renunciar Felipe Jiménez queda la secretaria general y extendimos la designación a favor de ella, estamos en ese proceso, si hubiera otra fi gura que pueda coincidir con todos los grupos haríamos el nombramiento y si no, una vez que haya candidato, habremos de platicar con él si Elvia continúa o si él tuviera alguna otra propuesta, pero en principio, tenemos presidenta, le acabamos de dar el nombramiento como presidenta del Comité Directivo Municipal y en Tampico está en funciones Gina Barrios que era la secretaria general, estamos en esa etapa de platicar los perfiles de quienes pudieran hacerse cargo, por lo menos de aquí a que concluya el proceso electoral para poder entregar el nombramiento.

José Marín es una de las posibilidades que se están manejando, pero estamos viendo si alguien más levanta la mano, para valorar a quienes pudieran tener interés de participar; en este momento que tenemos proceso electoral el estatuto del partido no nos permite hacer un proceso de elección, en esta misma etapa, el Comité Ejecutivo Nacional nos remite un acuerdo donde nos faculta a los estatales para poder designar presidentes provisionales, no queremos tomar una decisión unilateral de designar a uno o a otro, para eso son este tipo de reuniones de poder platicar con los actores locales y ponernos de acuerdo.

¿Cómo toma la militancia el que los candidatos sean electos por convención de delegados?

La mitad de los candidatos habrá de ser una designación por convenciones, y esto es con la finalidad de salvaguardar la equidad de género, en esta parte habremos de tener una reunión para definir candidaturas, en la parte de convención de delegados está abierta para que se inscriba cualquier compañero que tenga la posibilidad y el respaldo para poderse inscribir y participar de un proceso democrático donde los delegados de sectores y organizaciones participan.

¿Y en cuánto a alcaldes?

Precisamente para eso son este tipo de reuniones, para ir definiendo en principio qué alcaldes tienen posibilidades de irse como candidato a la reelección, en qué municipios utilizaremos el procedimiento de convención de delegados, y en cuál la consulta a la base militante, principalmente son esos dos procesos de elección y de los 43 municipios es una obligación que sean 22 mujeres y 21 hombres, 13 jóvenes.

¿Alcaldes que llegaron bajo el PRI no tienen la candidatura en la bolsa?

Por supuesto que no la tienen. La posibilidad de reelección se los da la ley, sin embargo, son sujetos de una revisión que el partido está haciendo para valorar qué alcalde, no es automática la reelección, un alcalde que quiera reelegirse pero que no garantice el triunfo y hubiera otra gente que sí lo garantiza, sin lugar a dudas, el partido se iría con otro perfil.

¿Y ya platicó con Magda Peraza?

Sí, por supuesto.

¿Y qué le dice ella?

Bueno, en esta parte de la reelección es, número uno, lo que el alcalde decida, porque de nada sirve que el partido diga oye el alcalde tiene posibilidades de ganar, pero si el alcalde no quiere reelegirse pues se tendrá que optar con otra opción, tienen que coincidir las dos cosas.

¿Pero es evidente que sí quiere no?

Ella me contó que todavía no lo decide. ¿Eso a qué nos obliga? a ir buscando otras figuras para efecto de valorarlas y ver quién es el que nos da posibilidades de triunfo.

¿Los aspirantes tienen libertad para moverse?

Hay algunos compañeros que se están moviendo y manifestando su deseo de participar, sí es oportuno, porque finalmente esto permite que la ciudadanía y la militancia vayan viéndolos y empiecen a valorar cuál de ellos tiene mejores posibilidades, eso como partido también nos ayuda para ver quién de ellos, de aquí al proceso de elección, pueda tener mayor crecimiento y nos garantice mayor posibilidad de éxito en el 2018.





JERR