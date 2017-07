Piden mesa para atender afectados por inundaciones

Guadalajara

Los regidores tapatíos de la fracción del PRI, Ángeles Arredondo y Salvador de la Cruz, propusieron la creación de una mesa de trabajo por medio de la cual se analicen los casos de las personas que han visto afectado su patrimonio a causa de inundaciones en la capital de Jalisco, y si el caso lo amerita, se destinen recursos para la reparación del daño.

Durante el presente temporal, diversos puntos de la metrópoli han registrado encharcamientos e inundaciones, no obstante, una de las colonias donde sus habitantes piden la intervención del gobierno municipal para solventar las afectaciones luego de fuertes precipitaciones, es la colonia San Carlos, ubicada a un costado de 5 de Febrero en el centro de la ciudad.

La regidora Ángeles Arredondo indicó que el alcalde Enrique Alfaro y la dirección de Protección Civil y Bomberos, "han sido negligentes" en este tema, al no "resolver y atender de manera oportuna las demandas de los vecinos de la colonia San Carlos", quienes no han sido apoyados por las pérdidas que han registrado y no han sido atendidos de manera oportuna, señaló la regidora tricolor.

Acompañados de algunos vecinos de la colonia, los ediles solicitaron que en esta mesa se analicen casos no solo de 2017, también de 2016, pues los daños se registraron también el año anterior en el mismo mes de julio, según lo registrado en oficios elaborados por los propios vecinos en donde dan cuenta de las pérdidas sufridas a causa del nivel de agua en la vía pública y la que ingresó a sus viviendas, entre estas pantallas de televisión, refrigeradores, salas, motores de auto y otros.

Los priistas también pidieron que se atendieran las iniciativas presentadas por parte de su fracción, en torno a la creación de colectores pluviales en la zona, "exigimos se atiendan las diversas iniciativas que se han presentado por parte de la Fracción Parlamentaria del PRI para que se realicen las obras preventivas de inundaciones", señaló Ángeles Arredondo.

La colonia San Carlos es una de las más vulnerables a inundaciones en Guadalajara, pues existen registros desde hace más de diez años sobre niveles de agua hasta por encima de un metro de altura en la vía pública, en tanto que la última inundación registrada tuvo lugar el pasado día 7 de julio.

