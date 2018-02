Edad más crítica para el suicidio en Durango: 17 años

Durango

El programa “Es tiempo de vivir” que implementa el Instituto Duranguense de la Juventud, puede ser una verdadera opción para la prevención del suicidio, pues se trabaja con los padres de familia y con jóvenes con temas como autoestima, amor propio, valores y proyectos de vida y hasta hoy, 20 casos de posibles suicidios han sido evitados.

El programá ha encontrado que la mayoría de estos problemas se han detectado en hogares donde los padres deben salir a trabajar y le restan atención y tiemp de calidad a sus hijos.



Así lo asegura la directora del instituto, Gabriela Vázquez Chacón quien detalló que la campaña se realiza en dos vertientes, la primera con los padres de familia para que aprendan a detectar cuando un joven está en depresión, este aspecto es importante porque a veces se piensa que la tristeza es la única que se relaciona con la depresión y no es así, pues también el enojo es síntoma de depresión, explicó la titular.

De la misma forma destacó que la segunda forma se enfoca directamente con los jóvenes, con temas como el amor propio, autoestima y proyectos de vida.

Sin embargo ambas se trabajan de manera simultánea en dos aulas, una de padres de familia y otra de jóvenes, pero al final, se reúnen en una sola para que exista interacción.

“Hemos detectado que a pesar de ser un problema multifactorial, una de las principales causas es la intolerancia a la frustración, desde niños cuando está llorando pues las madres, nos dicen ya no llores, ten la paleta o el juguete que estas exigiendo, o ten el celular o la tablet, cuando se debe enseñar que un no, es no, que a veces las cosas no van a salir cómo nosotros queremos y de esta forma ir mostrando y construyendo la tolerancia”, dijo.

La entrevistada insistió en que la edad más crítica se ha detectado a partir de los 17 años, siendo la edad que menos tolerancia muestra a la frustración o decepción, pues hay casos que hasta porque la novia “lo corto”, o porque la mamá le llamó la atención los jóvenes no lo toman de buena manera.

Agregó que los padres han sido muy receptivos al momento de recibir las platicas del programa “Es tiempo de Vivir”, pues al principio se tenían alrededor de 40 padres, hoy asisten 80 padres de familia, por lo que se tiene un gran interés por saber y conocer más del tema, apuntó finalmente.

ldv