Urge incrementar gasto de tribunales agrarios

Guadalajara

La falta de presupuesto es una amenaza para la operación óptima de los tribunales agrarios, que tiene a su cargo asignar justicia a miles de campesinos e indígenas en el país, advierte el magistrado del Tribunal Unitario Agrario 56, de Tepic, Nayarit, Aldo Saúl Muñoz López.



Responsable de ejecutar las sentencias emitidas por su homólogo del TUA 16 de Guadalajara, a favor de la comunidad wixárika de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) en la zona nayarita de Huajimic, el funcionario judicial, entrevistado tras entregar formalmente el predio Piedra Bola a los wixaritari, destaca la merma en los últimos años de personal y de equipamiento, lo que hace complejo la ejecución de sentencias y retarda la justicia en perjuicio de los "justiciables".



"Yo le quiero pedir a los señores diputados de México, para que ahora que vayan a discutir el presupuesto para el año 2018, volteen a ver a los tribunales agrarios, hemos sufrido recortes de personal, en enero de 2016 nos recortaron tres plazas a cada tribunal; nos quitaron al actuario ejecutor, por eso me acompaña en esta diligencia el secretario de acuerdos, para que de fe pública, no tenemos actuarios ejecutores a nivel nacional y eso no me parece correcto; nos recortaron la audiencia campesina, es decir, al abogado encargado de atender a los campesinos, y nos recortaron a los ingenieros topógrafos, que utilizábamos como peritos, y quien sufre todo esto, los directamente afectados, son los justiciables", destacó en entrevista para MILENIO JALISCO.



El recorte "afecta a la plantilla laboral, la falta de personal, pero además de eso sufrimos recortes en gasolina, en uniformes, entre otras; por eso el llamado a los diputados federales para que nos aumenten el presupuesto; yo he mandado mensajes a través de redes sociales y he expuesto datos muy concretos para justificar mi solicitud de aumento, ojalá que los diputados federales de todo el país, de corazón, voltearan a ver el campo".



El magistrado entregó por escrito su petición ante el secretario de Hacienda, y también se le recibió en la Cámara de Diputados, que es la instancia donde se discute y aprueba el gasto federal; "además se la entregué personalmente a los senadores de Nayarit, y a un grupo de diputados federales de este estado; hace unos días salió que un senador del PAN, del estado de Yucatán, hizo suya nuestra propuesta y platea un aumento al presupuesto. Yo lo planteo un aumento de 35 por ciento sobre la base del ejercicio del 2017, que fue de 883 millones de pesos; un presupuesto raquítico , vean cómo estamos en el parque vehicular, cómo estamos en la plantilla de personal, cada día aumenta el trabajo y el personal no aumenta".



Muñoz López destaca que cada funcionario imprime su sello personal al trabajo de su tribunal; defiende la convicción y el compromiso de su equipo para llevar la justicia a las zonas más recónditas de la geografía de la zona que le corresponde, "hay una serie de limitaciones y nosotros venimos aquí, al campo, porque a mí no me gusta ser magistrado de escritorio, voy a ejecutar sentencias, inspecciones judiciales, me salgo de la oficina porque la gente de campo quiere ver a los magistrados en el campo, no en el confort de la oficina, aunque sé que hay magistrados que no lo ven de ese modo", se justifica.



El trabajo en Huajimic, por ejemplo. Apenas comienza con sólo dos de 65 predios entregados.

SRN