Presupuesto en la ciudad es insuficiente: Ernesto Ayala

León, Gto.

El síndico Luis Ernesto Ayala dijo que la concurrencia de recursos no solo depende del presidente municipal, sino también de los directores y titulares de las dependencias o patronatos.



“Todas las dependencias se quejan de ese tema sobre el presupuesto, el presupuesto de la ciudad es insuficiente, lo mismo me pasaba hace casi 18 años, no era suficiente, hay que estar buscando recursos tanto estatales como federales” dijo.



Señaló que la corporación de Bomberos es un tema importante y es por ello que la edificación de la estación 9 va en proceso, aunque también reconoce que según el Instituto Municipal de Planeación de León (Implan) el reto es la creación de 16.



A 18 años de ocupar la presidencia municipal de León, el funcionario municipal que asumirá nuevamente el cargo de forma interina, explicó que hoy en día es la seguridad un tema preocupante pero pese a ello, está preparado.



“Es una ciudad más compleja (…) es una ciudad donde teníamos 120 mil vehículos ahora tenemos más de 550 mil, una ciudad con un tema de seguridad que nos preocupa, en aquel tiempo no era tema relevante, en aquel tiempo el tema era la movilidad, el tema de atropellados era recurrente y preocupante y finalmente se resolvió con el Sistema Integral de Transporte, sin embargo estamos preparados”



Luis Ernesto Ayala afirmó que no ha dejado de estar fuera de la función pública y está enterado del plan de gobierno y en el tema de seguridad, a través de la comisión, conoce la incidencia delictiva.



“Siempre ha sido difícil gobernar, la problemática pequeña o grande siempre hay que darle la atención cuidadosa, sobre todo cuando tenemos campañas políticas, todos voltean a la administración; estamos preparados, la experiencia y los años me van a poner en una situación que podemos sacar adelante” aseguró.

Agregó que el alcalde Héctor López Santillana tiene hasta el próximo 26 de abril para solicitar su licencia y añadió que el que ocupe o no la alcaldía de forma interina, será decisión del Ayuntamiento.