Ratifican ex presidentes urgencia de erradicar el hambre del mundo

Cuatro ex presidentes, de Argentina, Costa Rica, España y México, ratificaron la urgencia de erradicar el hambre en la región y cumplir con el segundo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el 2030 de "hambre cero. Para llegar a la meta, sin embargo, plantean diversas acciones.



El ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se declaró optimista: si en el pasado se logró abolir la esclavitud y reducir el analfabetismo, podrá erradicarse el hambre que hoy asolaba casi 800 millones de personas en el mundo.



"Somos la generación que va a ver el fin del hambre", sostuvo el ex mandatario español en el primer Panel de Expresidentes celebrado dentro de " Hambre Cero". III Cumbre Mundial de Regiones sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria, que arrancó este viernes en la ciudad de Cuenca, Ecuador.



Dijo se ha avanzado para avanzar progresivamente en el derecho a la alimentación digna debe empoderarse a las mujeres. "Si quieren ver países sin miseria, apuesten por la igualdad", propuso.



Rodríguez Zapatero añadió que deben realizarse dos alianzas, una alianza con la Tierra, para frenar su devastación, y otra alianza con la inteligencia.



"La paz es una condición para acabar con la miseria", apuntó, tras hacer referencia al reciente conflicto social en la frontera de Colombia y Ecuador, país anfitrión, al que llamó a seguir un "proceso de una unidad nacional frente al terror y la violencia".



La política se trasminó en el panel y la posterior conferencia que ofrecieron los ex mandatarios. Oscar Arias, ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de La Paz, habló por su parte del caso Venezuela, donde afirmó "se vive una dictadura".



Arias acusó directamente al régimen de Nicolás Maduro de contribuir al aumento del número de pobres 43 millones de personas que se registró en la región por primera vez en años, y donde Venezuela aportó una buena parte.



"Para desterrar la vergüenza de la escasez, hay que hacer valer las lecciones aprendidas", dijo, y no confundir el significado de soberanía, la cual no se va a defender ni con muros, ni con fronteras de hormigón".



El Premio Nobel de la Paz lamentó que "resurjan retóricas proteccionistas" y descalificó al presidente Donald Trump, de quien dijo tiene "ideas equivocadas" y es "el más inculto e ignorante de los presidentes en toda la historia de los Estados Unidos".



El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, fue tajante al señalar que "al ritmo actual que tenemos no vamos a llegar al objetivo de hambre cero para 2030", por lo cual planteó una segunda "Revolución Verde", donde la extensión de superficie agrícola no sea a costa de dañar ecosistemas, una trampa pues al final la tala y la contaminación sólo redunda en menos alimentos.



Habló de la reconversión de cultivos, del milagro del aguacate en Michoacán, y de las amenazas como las guerras, los desplazamientos, la "avalancha del cambio climático" que tendrá consecuencias sobre la región y que para garantizar la soberanía alimentaria "hay que acabar con la barrera entre pobreza y conocimiento".



Eduardo Duhalde, ex presidente de Argentina, abogó por la integración de la región para enfrentar no sólo el problema del hambre y lamentó que la ruptura que motivó el rechazo a la diferencia ideológica.



"La integración no tiene ideología", resaltó, tras reconocer que su propio país está fuera de ese proceso.



DROGAS

Al ex mandatario mexicano, Felipe Calderón, se le inquirió sobre la despenalización de las drogas y el narcotráfico, a lo que respondió que es "una discusión que debe darse", no obstante calificó de "ingenuos" a quienes consideran que ésta será una medida para controlar al crimen organizado, pues el negocio no son ya las drogas, sino "extracción de rentas de la gente, es decir, a través del secuestro, de la extorsión y el cobro de derecho de piso".



"No es que legalizar drogas va a resolver nuestro problema de violencia. Nuestro problema se resolverá cuando haya un Estado que proteja a los ciudadanos y que sea infinitamente superior a los delincuentes y eso no está pasando", afirmó.



Calderón dijo no oponerse al debate de la despenalización y defendió su estrategia contra las drogas.



"La política que yo implementé, no era propiamente per se contra el narcotráfico como muchos han dicho. Era una política por la seguridad de las familias acosadas por el crimen organizado que se ha apoderado de sus comunidades", aclaró.



Calderón insistió en que el combate a las drogas debe ser el de "enfrentar a los criminales... donde hacen un diagnóstico equivocado del tema creen que no hay que enfrentarlo y eso es un gravísimo error. El no enfrentar a los criminales a tiempo provoca que entren y se apoderen de tu casa. Hay que enfrentarlos con l ley", expuso.



En conferencia de prensa, el ex presidente de Colombia, César Gaviria (participará en segundo panel de ex mandatarios este sábado) coincidió con Calderón Hinojosa en que "hay que combatir los carteles de drogas", pero apostó por una política más inteligente que la de Estados Unidos que ha criminalizado.

