Unops: “la presa ya estaba… no nos pidieron analizar si era o no adecuada”

La Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) han entendido que no se puede evitar el debate sobre la polémica decisión del gobernador, Aristóteles Sandoval, de avalar la construcción de El Zapotillo a 105 metros para dar agua a León y Guadalajara. Y de entrada, reconocen que el ejercicio de hidrología y macroplaneación siempre ha considerado la presa El Zapotillo "porque la presa ya estaba".



Carlos Angelaccio, responsable del estudio de balance hídrico, fue puntual al intervenir en MILENIO RADIO al mediodía de ayer: "...lo que pasa es que cuando uno hace un estudio de esta naturaleza, en el modelo considera lo que llamamos condiciones de contorno, que son una serie de realidades con las que uno tiene que lidiar; para nosotros la presa de El Zapotillo era una estructura que estaba en el cauce del río Verde, al día que llegamos para hacer este estudio; eso no lo podíamos ignorar y por lo tanto, también, la forma en que esa infraestructura impacta sobre la disponibilidad de agua en la cuenca; no la podíamos ignorar, y no la podíamos tampoco cuestionar, porque la presa existe, y a nosotros no nos pidieron que hagamos un análisis de de si era adecuada o no [...] y ni siquiera si existen otras soluciones", dijo el especialista.



Es decir, considera que la crítica por el "sesgo" presunto del trabajo de la Unops no considera ese elemento. "Sabíamos que es un tema en el que existía una gran expectativa, y una de las principales reacciones por las que el gobierno recurre a un organismo de Naciones Unidas, es para buscar una opinión independiente y neutral; respecto al trabajo que íbamos a realizar, cuando empezamos a formar a nuestro equipo en Guadalajara empezamos a notar todas las tensiones que había en torno al tema, así que sabíamos que había polémica en torno a esto; la única ventaja es que lo que se nos dio es una encomienda técnica, y la técnica puede admitir debates, pero siempre se llega a conclusiones válidas y de consenso, porque son cuestiones técnicas, no opiniones".



Angelaccio sostuvo que el señalamiento de ser un trabajo para legitimar una decisión ya tomada, "no tiene fundamentos; tuvimos una encomienda muy concreta que era realizar un balance hídrico, y decidimos hacerlo con la elaboración de una herramienta, para analizar distintas situaciones, para estudiar cómo responde la cuenca ante distintos escenarios caracterizados, por el clima, por la demanda de agua, y por la infraestructura, y esa fue nuestra encomienda que cumplimos sin ningún tipo de sesgo, porque eso fue lo que nos pidieron y lo que tiene hoy el estado de Jalisco, es un modelo hidrológico y de gestión que nos permite analizar escenarios, que representan distintas situaciones que pueden darse en la cuenca".



- La Universidad de Guadalajara critica que no se parta de la premisa básica que recomienda la Unión Mundial de Represas, de ONU, de que una presa no es la solución para los problemas de gestión del agua.



- Bueno, justamente los documentos de la Unión Mundial de Represas determinan una serie de condiciones que tienen que ser tomadas en cuenta de forma previa para la realización de grandes presas; pero la cuenca del río Verde ya cuenta con una gran presa, está prácticamente en proceso de finalización; entonces para nosotros, nuestra la responsabilidad de este trabajo , es cuando la presa ya estaba construida; se debió recurrir a los documentos de la Unión Mundial de Represas en el momento de definir la necesidad, la posibilidad, la calidad de solución, de lo que representa construir una presa, pero la Unops trabaja con una cuenca que tiene una presa.



- La recomendación de la unión mundial es que una presa debe ser el último recurso para resolver un asunto de gestión del agua...



- Yo creo que no se puede generalizar, porque las condiciones que se dan en una determinada región, para hablar dentro de un mismo país tan extenso, como es México, pueden ser muy diferentes de una región a otra; habitualmente, los mayores problemas que representan las presas a nivel de impacto, están relacionados con el entorno, entonces la respuesta es muy distinta de una presa que se construye en la selva, a una presa que se construye en una región ambientalmente diferente [...] lo que me parece importante recalcar es que la Unops es requerida para hacer este trabajo, no nos pidieron es que evaluáramos la conveniencia o no conveniencia de hacer la presa.



Junto con la titular de la Semadet, Magdalena Ruiz Mejía, consideró que es un trabajo sólido y que todas sus páginas están abiertas al escrutinio. También consideraron la necesidad de trascender el debate de El Zapotillo, dado que hay elementos para generar un vuelco en el modo en que se gestiona y administra el agua en Jalisco, y que son valores perdurables que deben sentar los precedentes para un manejo de cuencas más correcto y sensato en el futuro inmediato. Escuche la entrevista completa en www.milenio.com/Jalisco.

