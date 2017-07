Ofrece CEDHJ vigilar que se repare daño a pobladores por presa El Zapotillo

Guadalajara

Ante la decisión del gobierno del estado de inundar el poblado de Temacapulín para dar paso a una cortina de 105 metros de altura en la presa El Zapotillo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) estará vigilante de que cumpla con la reparación integral del daño y no se comentan más violaciones en contra de sus habitantes, si bien ya no se podrá pronunciar respecto a la inundación, aseguró el ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.



"A final de cuentas lo que se ha hecho es un estudio. Yo no soy, no tengo los elementos técnicos para poder determinar si esa evaluación es la más acertada, es la más correcta. Es una decisión que se toma en el ámbito de la más estricta responsabilidad del gobierno del estado... Será la sociedad, la historia la que juzgue si esto fue para bien o para mal. Ya no es un tema que entre dentro de nuestra competencia", sostuvo Álvarez Cibrián.

En entrevista con medios de comunicación, el ombudsman recordó que en su momento emitió una recomendación para que se frenara la construcción de la presa El Zapotillo, hasta no contar con un estudio profundo, lo cual se aceptó y cumplió, por lo que no podría pronunciarse respecto de la inundación.



Sin embargo, insistió en que se acompañará a los pobladores en todo el proceso.



"La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco tiene un alta responsabilidad y una gran obligación que es estar muy al pendiente que con motivo de la ejecución de esta obra, no se violenten más derechos humanos, en el sentido de que se respeten todos los derechos a la reparación del daño, a todo lo que se ha hablado y, sobre todo que no se estigmatice, no se violente y no se discrimine", expuso.



Por lo pronto dijo haber girado ya instrucciones a la Tercera Visitaduría General para que a través de las oficinas regionales en Los Altos estén al tanto del proceso.

SRN