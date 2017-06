Diputados buscan defensa de poblados, controversia y análisis del Zapotillo

Guadalajara

La defensa de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el impulsar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la revisión del tema a partir de todos sus ángulos, son las posturas que han expresado diferentes fracciones del Congreso de Jalisco. Esto a partir de que el gobernador Aristóteles Sandoval avalara una cortina de 105 metros para la presa del Zapotillo, y con eso, se aseguraba la inundación de las tres poblaciones ya mencionadas.



En representación de la fracción de Movimiento Ciudadano, el legislador Augusto Valencia afirmó que la postura de su partido es que no está de acuerdo en que Temaca, Acasico y Palmarejo sean inundados debido a la construcción de la presa que busca de surtir de agua a los estados de Guanajuato y Jalisco.



Valencia López afirmó que el estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) sólo sirvió para justificar una decisión ya tomada con anterioridad por el gobernador Aristóteles Sandoval para ir con una cortina de 105 metros.

"No hay una serie de estudios que son necesarios para la justificación de la construcción de una empresa, por ejemplo, el costo beneficio. La única información que plantean y con la que construyen sus modelos es con una línea de información de la Conagua donde ha cambiado por diferentes impactos el caudal del río Verde y eso tampoco está contemplado en los estudios. Ellos parten de la lógica que hay agua cuando debieron encontrar datos de contraste a los números oficiales. No hay un estudio de impacto ambiental", aseguró el diputado.



Además, afirmó que los especialistas de la Unops no se reunieron con personajes que han estado participando dentro del debate como lo son legisladores de la región Altos de Jalisco y los propios integrantes del Observatorio del Agua, esto a pesar de que los especialistas aseguraron haber entablado acercamiento con actores sociales cercanos al tema.



Otra observación realizada por el diputado de Movimiento Ciudadano fue que el gobernador primero debió plantear y definir un nuevo acuerdo para la redistribución del agua. El gobernador afirmó que se buscará que el estado de Jalisco reciba el 76 por ciento del líquido y el estado de Guanajuato con un 24 por ciento.

Por su parte, el diputado Felipe Romo Cuéllar, originario de la región Altos de Jalisco anunció que promoverá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para detener la construcción de la presa de manera definitiva. Aunque reconoce que no lograría obtener el apoyo de la fracción del PRI, dice que buscará la cercanía y apoyo de las demás fracciones en el Poder Legislativo.



"El estudio de la Unops realmente viene nada más a convalidad la decisión que el señor gobernador tenía tomada desde hace mucho tiempo pero que no se había atrevido a hacerla pública porque él en campaña se había comprometido a no inundar esas comunidades y ahora en el ejercicio de gobierno siempre no", señaló el legislador en entrevista a MILENIO Jalisco.



Insistió en que la construcción del trasvase a León, Guanajuato es un gran error. Esto porque en el estado de Jalisco ya se encuentra con dificultades para surtir del líquido a la entidad. Con el envío de agua al vecino estado, habrá afectaciones para la población de los Altos de Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

El estudio realizado por la Unops tuvo un costo de 90 millones de pesos. Ante el señalamiento de que dicho trabajo sólo es para justificar la postura del gobernador, este recurso mejor debió utilizarse para otorgar mejores indemnizaciones a los pobladores de las comunidades.



La diputada Mónica Almeida del PRD es actualmente la presidenta de la Comisión Especial del Agua y aseguró que el anuncio del gobernador Aristóteles Sandoval debe ser el "punto de partida" para que el Congreso de Jalisco deba realizar una revisión a todos los puntos de vista y conocer la opinión de todas las partes involucradas.



"Hacer un conjunto de propuestas que ayuden al consenso, a la construcción de soluciones porque estamos hablando de que es urgente que se dé una solución a los jaliscienses, a los alteños en particular, muy en específico a las comunidades de Temacapulín", afirmó la legisladora.

Además, se promoverá que al interior de la Comisión Especial del Agua se instale un comité científico que pueda dar seguimiento al trabajo de análisis y revisar todos los aspectos que se han planteado en la discusión. Con estos trabajos se debe otorgar certeza jurídica a todos los implicados en el tema como lo son los pobladores de las comunidades que serían reubicadas, a los productores de los altos y el garantizar el derecho de acceso al agua potable.

SRN