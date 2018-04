A pesar de tener preferencia político-electoral, no se puede ser “miope”: Aguirre

León, Gto.

El ex delegado de gobernación, Javier Aguirre, comentó que el candidato a la presidencia de México, José Antonio Meade sería un gran presidente, pero para ser presidente tiene que ser un gran candidato y tiene que conectar con la gente.

Javier Aguirre indicó que al candidato por la presidencia de México ya lo conoce desde hace tiempo y que a pesar de tener cierta preferencia político-electoral, no se puede ser “miope” de estar viendo ciertas condiciones.

Además, admitió que a Meade le faltó enjundia durante el debate 2018

“José Antonio Meade le falto enjundia, le falto arrojo, le falto el dar ese paso para delante y el jugar el buscar el segundo lugar”

También opinó que Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, no tendría que estar en esa mesa, ya que es alguien que faltó a una legalidad propia que el INE estableció en la obtención de su registro.

Así mismo indicó que margarita estuvo trabada, que faltó que le dieran ese golpecito final para que pudiera argumentar de manera estructurada toda una serie de recursos y mencionó que le peso mucho el hecho de que su esposo Felipe Calderón haya sido presidente.

Afirmó que Anaya si había hecho la tarea ya que traía muy bien estructurada su presentación.

“Yo creo que Anaya estudió muy bien su estructura de presentación, hizo la tarea, si te fijas por ejemplo nunca se equivoco en el tiempo, siempre manejo muy bien sus tiempos, manejo muy bien sus graficas y leyó muy poco, el tría muy estructurado su papel”.

Y finalizó comentando que Andrés Manuel fue un enigma.

“Y el que es un enigma, es Andrés Manuel porque yo eh escuchado el punto de vista de unos, que fue tibio, que fue silencioso, que no respondió a los argumentos que tuvo en contra, pero eh escuchado el otro lado que fue, exactamente estratégico en el papel que jugó al ser el puntero en la encuesta de manera conceptual y eso significa que…decir para que me meto en conflictos, para que me meto en problemas, si voy con una ventaja”.