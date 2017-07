Avalan desincorporar 7 predios municipales para su venta

Guadalajara

El pleno del Ayuntamiento de Zapopan aprobó anoche por unanimidad desincorporar siete predios del patrimonio municipal para su posterior venta, de la cual se pretende obtener los ingresos para financiar la construcción del proyecto Parque Zapopan Central.

Tras un receso –que se extendió varias horas- para que la comisión de Hacienda dictaminara respecto a esta desincorporación de bienes inmuebles, la sesión ordinaria se reanudó y los regidores dieron su aval. Se establecieron los precios mínimos de venta de cada terreno, con base en su máximo avalúo a valor comercial; lo cual implicó un incremento de 23 por ciento sobre las estimaciones iniciales.

Zapopan espera obtener de esta venta una recaudación de al menos 956 millones de pesos y no de los 772 millones de pesos considerados en un principio. "Un proceso incluso de conveniencia financiera para el propio municipio", puntualizó el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro.

En entrevista previa a la aprobación de esta desincorporación, explicó que el proceso propuesto para la venta de los siete terrenos –que en conjunto suman 446 mil 993 metros cuadrados- es realizar una subasta pública, donde todos los interesados puedan presentar su puja, como en una subasta de arte, ejemplificó, y de manera transparente vender a quien tenga la mayor oferta económica.

"Siempre teniendo un piso. Y ese piso, ojo, no será el valor catastral, será el valor del mercado. Se mandaron a hacer cuatro distintos avalúos hacia distintos organismos, y el acuerdo que tenemos es que se tome el avalúo más caro como piso para salir a la venta. Eso no quiere decir que ése sea el precio en el que se vayan a vender, quiere decir que abajo de ese precio no se va a vender", precisó el primer edil.

Cabe mencionar que el valor catastral de los predios es de 520 millones de pesos (mdp). Se informó que los avalúos comerciales fueron realizados por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, el Colegio Mexicano de Valuadores Profesionales del Estado de Jalisco A.C. y por la Dirección de Catastro Municipal.

Una vez aprobada la desincorporación de estos siete predios, se comenzará el proceso para la venta, que tendrá muchos observadores pues en la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto que preside la regidora Fabiola Loya, los regidores avalaron la creación de una comisión mixta integrada por representantes de todas las fracciones edilicias, de la Contraloría Ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de Transparencia, la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y la Confederación Patronal de la República Mexicana, que vigilará el proceso.

El alcalde estimó que el proceso de venta puede tardar de un mes a dos meses, y apuntó que está sujeto a la ley de la oferta y la demanda por lo que puede pasar que no haya interés de los particulares en alguno de los terrenos.

A propuesta del regidor del PRI, Salvador Rizo Castelo, la Comisión de Hacienda determinó crear un fideicomiso para la administración de los recursos obtenidos por la venta de dichos predios.

También se aprobó que los recursos remanentes en dicho fideicomiso, una vez terminada la construcción del Parque Zapopan Central, se destinen a obras para llevar servicios básicos a zonas marginadas del municipio.

El proyecto Parque Zapopan Central se construirá en 47 mil metos cuadrados que incluyen un complejo administrativo –el Centro Integral de Servicios de Zapopan (CISZ) en poco más de 6 mil metros cuadrados-, donde se pretende alojar a todas las oficinas del gobierno municipal y a más de 2 mil trabajadores, junto a un área verde de más de 41 mil metros cuadrados.

El proyecto se ubica a 700 metros del centro de Zapopan, junto a la Línea 3 del Tren Ligero, en la zona conocida como La Curva y cercano al Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara,

Claves

Los predios desincorporados

Av. Aviación, 8 mil 827 m2 (en desuso)

El Vigía, 71 mil 240 m2 (actual planta de transferencia de basura)

Periférico y Av. 5 de Mayo, 14 mil 471 m2 (donado por Las Lomas Golf)

La Azucena, 292 mil 084 m2 (en la zona de Río Blanco)

Volcán Quinceo, 20 mil m2 (en la zona de El Colli y Tianguis del Sol, hoy almacén de vehículos)

Technology Park 1 y 2, ubicados en el interior de este complejo industrial, con 16 mil 144 m2 y 24 mil 227 m2 respectivamente

Fuente: Gobierno municipal de Zapopan