Son ‘opacos’ recibos de predial en Zapopan

Guadalajara

Que en Zapopan son ‘opacos’, denuncia la regidora Zoila Gutiérrez Avelar. Esta vez, respecto a los recibos de pago del impuesto predial. Y es que el gobierno municipal incumple con inscribir en estos documentos la explicación que fundamenta el ajuste en el cobro de esta contribución y a dónde acudir para quejas y rectificaciones.



En mayo pasado “aprobamos por unanimidad de todo el cabildo declarar como información proactiva y focalizada ciertos datos que deben aparecer en el recibo del impuesto predial para que la gente pueda entender perfectamente por qué se llegaba al monto que tenían que pagar y si no estaban de acuerdo, también incluir ahí los mecanismos para presentar alguna inconformidad”, señaló la presidenta de la comisión edilicia de Transparencia y Acceso a la Información.



En entrevista con este medio, la regidora recordó que el acuerdo establecía que esta información debía aparecer en la plataforma digital a partir del 31 de agosto de 2017 y en los recibos impresos desde el 1 de enero de 2018, lo cual no ocurrió en ambos casos.



“Los recibos que se están expidiendo son iguales a los de todos los años y sin nada de esta información”, afirmó la regidora priista, tras recordar que este acuerdo se estableció a raíz de la incertidumbre que durante 2017 generó el ajuste a este impuesto, luego que el gobierno municipal actualizó –según lo ha presumido- el estatus de los bienes inmuebles en todo el territorio, encontrando que había registro de predios ejidales que ya eran residencias y muchos más metros de construcción que los registrados; entre otras irregularidades.



A través del acuerdo de la sesión de Ayuntamiento celebrada el 31 de mayo se aprobó incluir lo siguiente: beneficios y descuentos del impuesto predial; mecanismos y datos relevantes sobre la forma en que se calcula el pago de este impuesto; mecanismos para solicitar aclaraciones y rectificaciones; superficie de construcción y de terreno de cada cuenta predial; tipo de predio y valor por metro cuadrado de acuerdo a las tablas catastrales actualizadas y clasificación de cada cuenta.



“Se supone que como administración nos debe de importar que la gente esté tranquila, que sepa si está haciendo este pago, el porqué de la cantidad que se le carga”, dijo la entrevistada.



Gutiérrez Avelar señaló que hasta el momento no se ha dado ninguna información respecto al motivo del incumplimiento del mandato del Ayuntamiento y mencionó que a la Dirección de Catastro se le envió oficio para corroborar que tenía todos los datos arriba citados disponibles para integrarlos a los recibos, advirtiendo que se daría por afirmativa la respuesta, si no tenía contestación en plazo de diez días, y ésta nunca llegó.



La regidora hizo un llamado a las dependencias involucradas a cumplir con lo establecido.

SRN