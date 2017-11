Productores desconocen precio del frijol

Durango

"No se conoce el precio en el que se comprará el frijol del actual ciclo agrícola, pero no debe de bajar de los 15 pesos", dijo el activista, Gustavo Pedro Cortés.

El entrevistado comentó que el sector se quedó sin recursos después de la siembra, por lo que podrían vender una parte de la cosecha al mejor postor.

Mencionó además que hay otros productores que esperarán a que comience la dinámica de comercialización por medio de la Secretaría de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), pero el problema es que el actual gobierno no ha fijado una postura.

"Algunos resisten porque han entendido que este año el frijol puede tener buen precio, pero lo más grave es que el gobierno no ha fijado postura".



Cortés explicó que lo primero que se debe hacer es fijar un precio de base de al menos 15 pesos el kilogramo.

Comentó que fue baja la producción, por lo que el precio puede aumentar de manera considerable y en estados como Chihuahua y Zacatecas se produjo lo mismo que el año pasado.

Cortés dijo que no se puede dejar en manos del mercado la venta de frijol, porque los grandes acopiadores se aprovecharían de la situación y es por eso que la semana entrante se comenzará con las movilizaciones para exigir que las autoridades estatales y federales fijen postura ante el esquema.

“El problema es que no tienen condiciones para resistir los gastos que tienen que hacer, no hay financiamiento, los campesinos no tienen dinero después de la cosecha".

rcm