El precio de la tortilla no se disparó: Humberto Lepe Lepe

Tras presentar a los nuevos delegados de Toluca, Naucalpan y Tlalnepantla, Humberto Lepe Lepe, Director de Delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), señaló que hasta el momento no han recibido quejas formales por el aumento del precio de la tortilla u otros productos de la canasta básica.

De hacerlo sin justificación -dijo- las sanciones económicas pueden alcanzar los 4 millones de pesos.

"En esta época del año vienen los impactos de los impuestos, aprovechamientos de los IEPS que se aprueban en la Cámara de Diputados, lo que estamos vigilando que no haya aumentos desmedidos. La Profeco no fija precios, sólo está pendiente de las relaciones entre consumidores y proveedores, los costos los fija el mercado pero vigilamos que no sean desmedidos".

Detalló que en el caso de la canasta básica tienen un operativo permanente en tortillerías, mercados populares, centros comerciales, tiendas de aborrotes y demás expendios.

Además del monitoreo permanente a través de la herramienta "Quién es Quién en los Precios".

Tras las declaraciones de algunos líderes de la masa y la tortilla por su interés de incrementar el precio que actualmente fluctúa entre 13 y 17 pesos de una zona a otra, pero lo que se busca es que sea proporcional al alza de los insumos pero no se vaya de 13 a 25 o 30 pesos.

Recalcó que aplicarán la ley a todo aquel industrial que se salga del mercado y tendrán que comprobar con factura de sus proveedores que los insumos aumentaron.

"No hemos detectado algún disparó (de precios) porque la Profeco actuó xon oportunidad, tiene los operativos permanentes".

Previamente Humberto Lepe presentó a Higinio Martínez Castillo como delegado de la Profeco en el Valle Toluca y en sustitución de Karla Téllez Borunda.

A Luís Miguel Sánchez López como delegado en Naucalpan en sustitución de Carlos Ramírez Barrera, y a Orlando Moreno Martínez en Tlalnepantla en sustitución de Mario Cervantes.

