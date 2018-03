Jalisco tiene portal para revisar gasto gubernamental en medios de comunicación

Guadalajara

Aunque ya es una obligación del gobierno estatal transparentar todos sus gastos, el Poder Ejecutivo firmó un convenio con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) y el Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar para poner en escrutinio el gasto de recursos públicos en comunicación social y publicidad.

Justin Dupuy representa al Centro de Análisis e Investigación Fundar y es coordinador del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción señaló que “la ausencia de reglas claras limita la libertad de expresión, yugula a los medios, acalla a ciertos medios de comunicación, transforma la relación entre medios y gobiernos, es el famoso no te pago para que me pegues y también el te pego para que me pagues”.

Fundar presentó el pasado 5 de septiembre de 2017 los resultados de la investigación respecto al gasto en publicidad oficial del gobierno federal 2013 a 2016. Se relató que el gobierno federal se realiza gastos cuantiosos en “publicidad oficial sin que se pueda conocer su impacto real en el derecho a la información o si se lograr objetivos de política pública”. En 2016, el gobierno federal rebasó los 10 mil millones de pesos.

“Es un buen momento para exhortar al Congreso de la Unión para que resuelva, como ha instado la propia Corte de Justicia de la Nación, a publicar la Ley de Gasto en Publicidad. Un instrumento más que necesario en nuestro tiempo”, dijo por su parte el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.

A partir del desarrollo de la herramienta Transparencia Social y Publicidad Oficial, desarrollada por el INAI y Fundar, el gobierno de Jalisco anunció el lanzamiento del Portal Transparencia en Publicidad Oficial.

Este portal ayudará a consultar el gasto en publicidad oficial y comunicación, registrar información de manera desglosada por medio, proveedores, contratos, campañas y avisos institucionales y ayudará a dar cumplimiento al artículo 70 de la Ley de Transparencia. Esta página ya muestra el gasto de 170 millones de pesos correspondientes al 2017.

