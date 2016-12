Buscan reintegrar polígono cercenado a La Primavera

Guadalajara

La histórica pérdida de casi 600 hectáreas del polígono de protección del bosque La Primavera, tras un largo juicio promovido por el ejido Santa Ana Tepetitlán, que se consideró afectado con el decreto del presidente José López Portillo, es el mayor golpe que ha recibido el área natural en casi 37 años de vigencia legal.

Por eso, se buscará reintegrar por medio de algún esquema de protección voluntaria, lo que abre la necesidad de un trabajo de negociación y proyectos productivos que convenza a los campesinos, dijo el director del organismo público descentralizado (OPD), Marciano Valtierra Azotla.

TE RECOMENDAMOS: La Primavera, de 33 a 0.3 por ciento de hectáreas quemadas

En entrevista con MILENIO RADIO, el funcionario destacó la importancia, durante dos años de gestión, que ha tenido el diálogo con los grupos ejidales, cuya recepción del OPD fue en su mayor parte hostil, pues se trata de una fórmula inédita en la historia de las áreas protegidas del país.

“Llegamos a tomar el cargo en un escenario de fricción con algunos propietarios así como con algunos ejidos que tienen terrenos en el área protegida; sin embargo, hubo acercamiento con estos actores, a la vuelta de mucho diálogo, y de generar espacios de confianza y de certidumbre con ellos, y hemos ido venciendo estas resistencias y tendiendo puentes”, destacó.

“Tenemos resultados importantes de acercamiento con ellos, de trabajo, y sobre todo de credibilidad de ellos hacia la institución; estamos trabajando de manera importante con el ejido de San Agustín, a través de un esquema de pago por servicios ambientales con fondos concurrentes, donde participan el Fiprodefo, Reforestemos México, el OPD y la Comisión Nacional Forestal, para establecer las primeras acciones para lograr el saneamiento del muérdago; con el ejido de Huaxtla tenemos ya un fondo concurrente de pago por servicios ambientales bajo este mismo esquema; con el ejido de Tala tenemos una muy buena colaboración, mientras con el ejido La Primavera, desde 2014 estamos haciendo labores de manejo de combustible, programas de conservación de suelo, de reforestación; en el ejido Emiliano Zapata tenemos un proyecto importante con un grupo de mujeres para elaborar artesanías”, detalló.

Con los pequeños propietarios “también hemos logrado avanzar; destacar que en la zona de Mariano Otero, donde hay un buen número de propietarios, con un problema de muchos años debido al ciclismo; hemos logrado poner los primeros acuerdo en base al diálogo, y de que queremos ser agentes de cambio para encontrar soluciones […] hemos logrado sentarnos también con los principales líderes de los ciclistas para lograr los primeros acuerdos”.

Respecto al amparo que ganó de forma definitiva el ejido Santa Ana Tepetitlán, y que significó la reducción en más de 500 hectáreas de la superficie protegida por presuntas violaciones al procedimiento que afectaron los derechos del núcleo agrario, Valtierra Azotla destacó que se trata de “una asignatura de la agenda que se tiene contemplada; hay que trabajar de base, picar un poco de piedra con el ejido, y me parece que sin duda será parte de la agenda no nada más convertir esa zona en un área de conservación voluntaria, sino poder enfrentar la problemática de asentamientos irregulares y procesos de contaminación; ciertamente no fue buena noticia para La Primavera cómo se decantó la decisión para excluir al ejido, y por eso lo queremos recuperar”.

El director del OPD, que cumplió dos años al frente de la demarcación, dijo que es importante que los tapatíos reconozcan que La Primavera “representa el capital natural más estratégico para la segunda metrópolis del país por tamaño; en ese sentido, es inobjetable e indisoluble esa relación que existe entre el estado de salud del bosque y la sustentabilidad ambiental de la ciudad; es importante darle a esto una visión global: ante los eventuales fenómenos climáticos cada vez más adversos, la conservación de este macizo boscoso adquiere un rol central para salvaguardar el bienestar de los habitantes del área metropolitana”.

GPE