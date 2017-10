Dan de baja a 40 agentes viales y 70 policías de Torreón

Torreón, Coahuila

Derivado de las últimas pruebas y exámenes de control y confianza, suman 70 casos de agentes de la Policía Municipal dados de baja y 40 de Tránsito y Vialidad.

El alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado, refirió que en el primero de los casos sí ven una afectación en la operatividad y analizan que antes de que finalice la administración exista una última campaña de reclutamiento de cadetes.

"Estamos tratando de recuperar y en ese sentido evaluamos hacer una campaña masiva para solicitar cadetes. Esto va ser conveniente discutirlo con la administración entrante para saber si tienen alguna recomendación y poder tomarla en cuenta para ahorrarles tiempo en este proceso largo".

Argumentó que realizar el reclutamiento de nuevos policías resulta complicado y por eso es un tema que debe tomarse en cuenta de manera muy cautelosa.

Son 305 tránsitos y en el caso de Seguridad Pública la autoridad no dio a conocer la cifra exacta por supuestas medidas preventivas.



"No es fácil contratar personal de seguridad pública, pues primero debemos sacar una convocatoria con los requisitos como que tengan estudios mínimo de preparatoria, sin antecedentes penales y luego vienen los exámenes de control y confianza, así como la capacitación".

Indicó que los agentes que reprobaron esas pruebas no deben ser satanizados, pues en algunos casos es porque su salud ya no les permite brindar el servicio debido y no necesariamente porque tengan algún nexo o conexión criminal.

“El control de confianza no implica necesariamente que tengan vínculos o sean delincuentes, pues algunos por cuestión de salud que presentan obesidad e hipertensión. Incluso también por problemas psicológicos”.

En el caso de los oficiales de Tránsito y Vialidad no ve problema debido a que por las cuatro generaciones de cadetes egresados en los últimos años hay un equilibrio entre los números de agentes necesarios y los que se fueron.

“En virtud de los que hemos contratado en los últimos años es manejable y lo que nos preocupa en este momento es seguridad pública. Es mejor no tenerlos y cumplir con la ley”.

Añadió que hubo casos en que cierta documentación que presentaron para su contratación no era legal y de eso derivó su baja.

“Las pruebas involucran un examen médico, psicológico, el polígrafo y una revisión de su situación patrimonial, demás de documentación. En algunos casos se encontró que su certificado de preparatoria era apócrifo”.

Afirmó que hasta el momento los ahora ex agentes no han recurrido a juicios laborales.

“Esta quincena concluimos al 100 por ciento con esas revisiones. Van a quedar fuera de las corporaciones los que no pasaron sin que niguno de ellos llegara a demandar y se les está pagando proporcionalmente”.

En el caso de Tránsito y Vialidad la cantidad de oficiales llega a 305 y en el caso de Seguridad Pública la autoridad no dio a conocer la cifra exacta por supuestas medidas preventivas.

dcr