“Hay tortuguismo y en el polígrafo te tratan de confundir”

Tampico

Para poder ingresar nuevamente a las filas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Federico (a quien llamaremos así por solicitud de él, por temor a alguna represalia) volvió a iniciar un proceso de reclutamiento, pero al final le dijeran que no era apto.

Durante el examen, comenta que al inicio todo mundo va nervioso, porque no se sabe de qué trata y mucho menos qué le van a preguntar, pero en su caso explica que hacen preguntas, por ejemplo, en el polígrafo, una y otra vez, hasta hostigarlos o en su momento confundirlos de la respuesta que han dado en un inicio.

"Hay muchos como yo que pensamos que existe tortuguismo, burocratismo, incluso abuso de criterios, hablando de quien hace la entrevista, porque muchas de las veces te trata de hacer preguntas y es constante, te pregunta 20 mil veces y pienso es táctica de ellos para hacer que uno se enfade o caiga en un error, hay ocasiones en que las personas truenan y con ese hecho por default estás reprobando", refirió.

Comenta que el tipo de preguntas que hacen es "si has estado coludido con algún grupo criminal, si en tu trabajo te han sobornado, si has recibido dinero del narcotráfico o de parte de algún abogado, si has consumido drogas; lo que uno responde es si o no, pero muchas veces son muy insistentes en lo mismo".

Fernando, recuerda que son dos días el tiempo que dura la realización de exámenes al que tienen que asistir a la capital del estado dentro de las instalaciones del C3, éstos consisten desde exámenes de sangre, psicométrico, conocimiento generales y el psicológico, todos éstos el primer día, ya el segundo sigue polígrafo y una serie de entrevistas con el médico.

Señala que de ahí, lo que sigue es esperar, en su caso fue un mes, pero existen personas que se tardan hasta tres meses y no les hablan, por ello es que muchos piensan que existe tortuguismo en todo el trámite que se hace para poder ingresar a cualquiera de los puestos.

Las vacantes que ofrece Seguridad Pública en el estado son policía estatal, custodio acreditable, policía investigador.

Además que al realizar las entrevistas, hay personas de las cuales duda de su experiencia, porque en su mayoría se trata de jóvenes que van terminando su carrera y lo sabe porque se les ve en la cara la edad, "es decir no creo que tengan un desarrollo laboral en práctica".

Fernando, fue policía ministerial por 18 años, en 2014 salió de las fi las, solo le dijeron que no era apto porque tiene dos fracturas, una de ellas en la clavícula, refiere que el tiempo que estuvo laborando siempre cumplió con su trabajo, junto con varios compañeros, incluso policías a los que reconoce por su labor dentro de la corporación.

Señala que las autoridades en su momento sin dar mayor información, los liquidaron sin pensar en que muchos tenían familia y que dependían en su mayoría de ese salario, por ello es que ahora nuevamente está intentando entrar al sistema, refiere que es su vocación y en lo que desea trabajar.

Espera que todo este procedimiento cambie, pues es testigo que hay interés por parte del gobierno actual en trabajar, por ello confía en que muchas cosas ahora sean diferentes y empiece a notarse el cambio en la aplicación de criterios.





JERR