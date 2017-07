San Nicolás equipa a policías con chalecos antibalas

San Nicolás de los Garza

El municipio de San Nicolás realizó la entrega de 80 chalecos antibalas, con lo cual concluye el equipamiento a los 650 policías con los que cuenta.

Víctor Fuentes, alcalde, informó que estos chalecos tienen un costo de 35 mil pesos cada uno, por lo que tan sólo en estos 80 se realizó una inversión de 2 millones 500 mil pesos.

Añadió que este tipo de chalecos tiene una duración de tres años.

"Ya con esto concluimos la entrega de chalecos antibalas, eso le da una confianza muy importante a la corporación para cumplir cabalmente con su deber.

"Contamos con 650 policías, más 200 elementos de Tránsito, los de Tránsito no cuentan con chalecos, sólo los policías, estos chalecos con todo y placas tienen un precio aproximado de 35 mil pesos cada uno, son 80 que faltaban, entonces son 2 millones 500 mil pesos aproximadamente", dijo.

TE RECOMENDAMOS: Liberan 51 de 916 concesiones de taxis



El edil adelantó que se sancionará a todo aquel policía que no porte su chaleco antibalas, esto luego de que en la presente administración un elemento perdió la vida al frustrar el robo de un cajero, cuando los delincuentes le dispararon y el oficial no llevaba puesto su equipo de protección.

"Claro (los van a multar si no utilizan chalecos), existe la necesidad de portarlo, existe nuestra obligación de brindárselo, no solamente por el ciclo de la relación entre nosotros, sino lo que se trasmite cuando lamentablemente al participar en una dinámica donde se pone en riesgo la vida, no se porta", refirió.

Agregó que también deben realizar inversión en equipo de tecnología ligada a la seguridad para dar mejor respuesta a la ciudadanía en cualquier caso de riesgo.

Fuentes aseguró que en San Nicolás se ha incrementado la participación de menores en delitos como robo a casa y robo a peatón, lo cual lo atribuyó a las familias disfuncionales y embarazos no deseados.

"Constituyentes de Querétaro, Vicente Guerrero, Carmen Romano, entre otras colonias se ha detectado este problema", concluyó.