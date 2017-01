Redoblarán seguridad en tiendas de autoservicios

Torreón, Coahuila

Luego de la reunión extraordinaria con 32 gerentes y representantes de tiendas de autoservicio de la ciudad, el teniente Adelaido Flores, titular de la Policía de Torreón, dio a conocer que se mantendrá una coordinación constante entre la policía y los empresarios, se redoblarán los patrullajes de vigilancia para evitar saqueos.

Incluso agregó que el área de análisis, informática y redes sociales está rastreando el origen de los mensajes incitadores a los saqueos o a cometer actos vandálicos para actuar en consecuencia.

"Estamos preparados y comunicados, los tiempos de delincuencia nos prepararon para contener situaciones de peligro en las tiendas comerciales y de autoservicio".



"Se estableció una coordinación entre los empresarios y la Policía de Torreón, estamos organizados y listos, se creó una línea directa de atención vía grupo de whatsapp con cada empresa, además se está realizando un pase de lista cada hora o a petición de los gerentes de las tiendas de autoservicio".

En la reunión se les exhortó a los empresarios a realizar labores constantes de videovigilancia, preparar y capacitar al personal de vigilancia para que al menor incidente se alerte a la policía, también asistió un Ministerio Público quien orientó a los empresarios acerca de las formas correctas para denunciar a los saqueadores al detenerlos en flagrancia.

"Estuvieron presentes los responsables de tiendas como Cimaco, quienes pidieron especial vigilancia en sus tiendas ante el rumor en redes sociales de un posible saqueo a sus tiendas, se pondrá especial atención a las alarmas que se prendan en redes sociales de posibles saqueos para evitar cualquier situación ilegal".

Incluso estuvieron en la reunión representantes del SAT en Torreón, por las manifestaciones que han ocurrido a las afueras de sus instalaciones, se les hizo recomendaciones para controlar sus accesos, restringir las entradas al lugar, para que la actividad continúe de manera normal al interior de sus instalaciones.

El titular de la Policía de Torreón dijo que está trabajando la unidad de análisis informática y redes sociales, ya sabemos quién es el responsable de los mensajes que invitan a saquear tiendas en Torreón, se está actuando en consecuencia.

Exhortó a la ciudadanía a no crear psicosis, no viralizar mensajes de los que no se tiene la certeza de que ocurrieron, para no abonar a los rumores, la desinformación y el caos social.





VIVA VOZ EMPRESARIOS

"Nos reunimos con la Dirección de Seguridad Pública para coordinar acciones de prevención de saqueos o actos vandálicos en las tiendas departamentales, se redoblará la vigilancia para asegurar la integridad física de los clientes y los empleados. Invitamos a la gente a no vandalizar tiendas, ya que sólo se afecta el empleo de los mismos laguneros".

Miguel Ángel Pérez Carbajal, vocero de la tienda Coopel





"Estamos coordinados con la Policía, redoblamos protocolos de seguridad al interior de las tiendas y se reportará cualquier incidente o situación extraña dentro o fuera de las tiendas de autoservicio, para evitar saqueos se cerrarán las puertas para proteger a empleados y a clientes".



Lourdes Suárez, asistente de prevención de HEB









