Poder Judicial busca cubrir déficit de 4 mdp cobrando copias

Saltillo, Coahuila

Un déficit de 4 millones de pesos en el Poder Judicial de Coahuila es el motivo por el que se incrementó el costo de las copias simples y de las copias certificadas de los expedientes, sin embargo, los abogados seguirán promoviendo amparos para no pagar por este servicio.

Luego de una reunión entre miembros del Foro de Abogados de Saltillo con el Consejo de la Judicatura, se conocieron los motivos por los que se determinó incrementar el costo de 50 centavos a 1.50 pesos las copias simples, así como el de las copias certificadas.

Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta del TSJE, explicó que una de las razones por las que se dio este incremento, es el déficit de 4 millones de pesos que el Poder Judicial subsidia por más de 10 millones de copias que anualmente se expiden.

También aseguró que se da cuenta al Consejo de la Judicatura del uso de los recursos.

"Aquí, al Consejo de la Judicatura y a las autoridades encargadas de vigilar el uso adecuado de los recursos, damos cuenta del ingreso y precisamente por eso tenemos los datos de que hay una gran diferencia entre lo que percibimos por copia y lo que gastamos", dijo.

"Y no podemos subsidiar, por que se emiten en el Poder Judicial más de 10 millones al año de copias, nosotros, independientemente de lo que recibimos y la renta de copiadoras, hay un déficit de alrededor de 4 millones de pesos que está subsidiando el Poder Judicial ", agregó.

Además señaló que se realizó un estudio comparativo, con otras entidades federativas, donde el cobro de copias certificadas va desde 250 pesos, mientras que otros tienen un sistema en el que hasta cierta cantidad tienen un costo y rebasando el límite tiene otro.

Los abogados solicitaron que se les haga entrega de un recibo o comprobante de los cobros, toda vez que ellos tendrán que demostrar a sus clientes y otras autoridades fiscalizadoras, el gasto que erogan por estos conceptos.

Fernando Treviño Contreras, Secretario del Foro Profesional de Abogados de Saltillo, expuso que la respuesta obtenida por la presidenta del Poder Judicial no les deja satisfechos pues no retrocederán en el incremento de los costos de las certificaciones.

"Sigue con el argumento de que les corresponde, de que tienen derecho, de que tienen un déficit de 4 millones de pesos por copias, no lo creo, cuestan un peso, en un centro de copiado el más caro aquí es de un peso, hay de 30 centavos y no causan un déficit a un particular", dijo.

