“Reducción de la pobreza, resultado de política social”

Toluca

La política social empieza a mostrar los primeros signos de avance, con la reducción de los niveles de pobreza que ha permitido superar esta línea a 1.5 millones de mexiquenses, ubicando a la entidad en el primer lugar en mejoras entre 2010 y 2015, señaló el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de Sedesol, Javier García Bejos.

En entrevista con MILENIO, Estado de México puntualizó que solo en este año el gobierno federal está invirtiendo 21 mil millones de pesos en política social, que parece costosa, pero no tanto como permitir que cada año caigan entre 300 mil y 400 mil familias en las garras de la miseria y sepulte las posibilidades de salir adelante.

Son 6 millones de beneficiarios que en algún momento tendrán que soltar, esperando que los programas que recibieron, la educación y el empleo, les permitan una mejor perspectiva a corto, mediano y largo plazo, sin una política asistencialista, pero si acercándoles los insumos básicos que mejoren su nivel de vida.





EDOMEX A LA CABEZA

En esta administración federal, indicó, 11 millones de personas han ido superando una o varias deficiencias. Particularmente en el Estado de México hay 1.5 millones de mexiquenses que dejaron atrás todas las carencias sociales, lo cual representa tres de cada cuatro personas en el país.

Si bien la pobreza no se vence en el corto plazo ni hay resultados inmediatos, consideró que se pueden generar mejores condiciones de vida, sobre todo si se trabaja de manera coordinada y se focaliza la ayuda, con empleo, acercándolos a los servicios educativos y de salud.

En este lapso, acotó, crearon 2.8 millones de empleos, de los cuales el 10 por ciento fueron en la entidad mexiquense, donde la inversión sigue, así como los programas sociales diversificados a través de 2 mil comedores, con 18 mil mujeres voluntarias que ayudan a cocinar 400 mil raciones todos los días.

La lucha contra este problema, enfatizó, tiene que ser una política de Estado y no estar vinculada a procesos electorales ni administraciones. Debe transformar la vida de las personas a largo plazo y por ello es importante la estabilidad en los programas.





SE NECESITAN MÁS ESFUERZOS

Tan solo el gobierno federal mantiene en la entidad una inversión de 40 mil pesos cada minuto en diversos programas sociales, recursos que a lo largo del año se convierten en 21 mil millones.

El tema, dijo, es que la política social busca no dejar nadie atrás, reconocemos que no todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades. Ahí, acotó, se debe generar la posibilidad de salir adelante para que no existan más rezagos.

"No es costosa la política social. Al contrario, se necesitan hacer más esfuerzos. Lo más costoso sería tener una sociedad que tolere la miseria, que no la ataca, cuando la pobreza tiene una gran capacidad de romper el tejido social, generar violencia, desunión, falta de oportunidades, en general de excluir a las personas del desarrollo. Atacarla es atacar varias cosas de fondo y de forma, es construir un país más justo y en paz" añadió.





AVANCES DE 2005 A 2015

Durante estos 10 años, añadió, se combinaron dos administraciones estatales enfocadas de manera específica a la atención de los sectores más vulnerables y se ha logrado que la población que no es derechohabiente pasara de 53 a 20 por ciento, quienes no tienen educación básica completa se fueran de 39 a 29 por ciento.

Señaló que ahora 15 por ciento de las viviendas carece de refrigerador, y 20 por ciento de lavadora, cuando antes las cifras eran de 26 y 40 puntos porcentuales, indicó.

Sin política social e inversiones, la pobreza no se detendría, no solo se haría más gravosa, cada año entre 300 mil y 400 mil personas caerían a este pozo sin fondo sin ayuda para salir de él.

La entidad, añadió, cuenta con mil 400 lecherías de Liconsa, mil 240 tiendas de Diconsa, 2 mil comedores comunitarios, 700 mil familias atendidas vía Prospera, 550 mil adultos mayores beneficiados, entre otros sectores que se ven impactados favorablemente de manera directa o indirecta.





ESTRATEGIA PERMANENTE

La política social, abundó Javier García, no es cuando hay elecciones, es permanente, cumple una responsabilidad importante en todo el país, donde se atienden a 42 millones de personas todos los días, de los cuales 6 millones viven en el Estado de México y se ha logrado sacar de este mal a 1.5 millones.

"No significa que el problema se haya acabado, sino que hay que redoblar esfuerzos y empezar a poner acentos en temas fundamentales. Combatir la pobreza no es una tarea exclusiva del gobierno, sino de todos, compartida, organizaciones sociales, empresas, tenemos que trabajar" consideró.

El subsecretario resaltó que existen resultados alentadores luego de muchas décadas y por fi n se están acercando a la posibilidad de resolver temas que duelen, donde no todo es entregar despensas o mejorar sus ingresos; es a través de las 10 mil obras con 4 mil 500 millones de pesos en inversión, cambiar carencias, acercar el drenaje, el agua, pisos, muros techos firmes.

Entre 2010 y 2015 el Estado de México, subrayó, fue la entidad con mayor disminución de personas en carencia alimentaria, fue también el primer lugar en reducir la falta de salud en 1.4 millones de personas y han tenido 270 mil oportunidades de empleo formal en los últimos 5 años, hay facilidades para abrir negocios, y llegan nuevas inversiones.

Para cerrar esta administración, consideró, se reforzará el paso, blindarán los programas de cualquier contingencia económica y sobre todo irán reduciendo las cifras que hoy todavía duelen, por mujeres, ancianos y niños que no tienen las condiciones suficientes para salir adelante.





MCLV