Más de 24 horas esperan maestros para recibir plazas en educación básica

Guadalajara

Maestros de educación básica han tenido que esperar hasta más de 24 horas para que se les entregue una plaza laboral pues el proceso a cargo de la Secretaría de Educación (SEJ) les ha parecido lento y poco organizado. De tal forma, los profesores han tenido que dormir, esperar, buscar de comer, descansar en el pasto y esperar en las oficinas de la Dirección de Capacitación de Personal en Santa Ana Tepetitlán.



Una profesora de secundaria contó que ayer llegó a las oficinas a las 10 de la mañana y hoy, a las 12 del medio día continuaba en espera de un documento con el cual finalizará su proceso. Ella estuvo en espera a pesar de que tiene dos meses y medio de embarazo, otras personas más asistieron con menores de edad.



Ella fue llamada para iniciar el proceso hasta las 9 de la noche a pesar de que ya había pasado once horas en espera. A partir de ahí inició con la entrega de documentación, la firma de renuncia de su interinato actual y proceso para elegir nuevas horas.

“Es esperar, esperar hasta las seis de la mañana me llamaron a mí para recibirme documentos y ofrecerme las horas. El siguiente paso es ir a recoger el oficio porque saliendo aquí ya hay que presentarse a trabajar al nuevo lugar de trabajo, y entonces a las 6 de la mañana acepto las horas y ahorita a las 12:10 aún no me entregan el oficio”, contó una profesora.



Los maestros han tenido que conseguir números telefónicos para solicitar comida de lugares cercanos, por el cansancio han buscado espacios en los jardines de las oficinas y algunos tratan de descansar en los automóviles.

