Ciudadanía pide orden y limpieza en la Plaza de Armas

La Plaza de Armas de Torreón al paso de sus más de cien años lleva consigo desde pasajes de la historia regional, cambios de nombre, nuevo kiosco con reloj, un intento de estacionamiento bajo su suelo, hasta una remodelación completa sin cambiar con ello parte de su esencia, sin embargo, para los visitantes y comerciantes el lugar carece de algunos factores.



Con 48 años vendiendo aguas minerales de sabores en uno de los estanquillos de la plaza, Don Fausto ha sido testigo de la evolución del lugar y de sus actividades multiculturales que se desarrollan toda la semana como mítines y el tradicional baile de los "viejitos", a lo que opinó, por ser eventos con capacidad de congregación, le falta seguridad para poner orden.



"Sólo requiere seguridad, pero no para la delincuencia, sino para poner un orden a los visitantes, pues los autos se meten por el paso peatonal de la Morelos, los padres permiten que sus hijos entren a las jardineras, que se se suban a los monumentos y no hay quien les diga algo a jóvenes que utilizan la Plaza para echarse sus cervezas", destacó.



Por su parte Sebastián, como bolero tiene trabajando en la Plaza de Armas desde hace más de 42 años. Recuerda el cambio generacional de la ciudad y de la vegetación de la Plaza, considerada para él un lugar emblemático. Además señala que la administración últimamente ha puesto poca atención en la limpieza del sitio.



"A mí me tocó ver árboles que tenían hasta 30 metros de altura y vegetación muy frondosa, ahora en la última remodelación pusieron árboles que crecen lento y que deberían estar en bulevares. También he visto que ya no es el mismo seguimiento la limpieza de la Plaza. Le hace falta hasta su 'trapeadita'. No han puesto atención porque ya será el cambio de administración y han despedido a muchos trabajadores", opinó.



Para Don Jesús, quien es un visitante recurrente desde hace casi 30 años, considera que aparte de su "limpiadita", a la Plaza de Armas le faltan bebederos, más bancas y baños en mejores condiciones. Además a su parecer, el tradicional baile de los viejitos requiere un mejor espacio.



Los entrevistados estuvieron de acuerdo en que en términos generales las condiciones del sitio son adecuadas y piden que el ayuntamiento entrante ponga atención en el mejoramiento de las actividades culturales que se presentan ahí.



A mediados de 1905 la plaza llegó a llevar por nombre 2 de Abril, en conmemoración del triunfo de Porfirio Díaz contra los franceses, que al paso del tiempo, como signo de tiempos revolucionarios se le cambió de nombre a Plaza de Armas.

