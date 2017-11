Dejan plantados a afectados por contaminación del Río Santiago

Guadalajara

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verónica Martínez Espinoza, dejó plantados a los ciudadanos que habitan municipios aleñados al Lago de Chapala, donde predominan los enfermos renales, los cuales asistirían al foro de la Segunda Jornada Ecológica realizado en el Instituto Bíblico de Guadalajara.

Lilia Verónica Lomelí Rodríguez, quien participó en el encuentro, molesta por la ausencia de autoridades comentó que “se les invitó directamente y en persona, se enviaron correos masivos, no puedes decir a mí no me lo mandaste, se tienen la precaución, claro que confirmó y eso es una falta de respeto para su embestidura, desde allí, eso está implícito, desde el momento como representante de un gobierno dices que sí porque estás hablando con esa doble moral”.

Lomelí Rodríguez dijo que uno de los acuerdos a los que se llegó en la reunión fue el realizar una caravana que partirá del estado de México, para visitar las empresas asentadas a lo largo de la cuenca del Río Santiago, que arrojan sus desechos al agua.

Aunado a esto, la iglesia católica buscará sumar fuerzas con otras diócesis y concientizar a la ciudadanía del problema de salud provocado por la contaminación del agua.

“Me encanta la idea de esa iniciativa, tenemos que decirles a las demás personas la problemática que se vive gracias a la contaminación, lamentablemente Jalisco tiene el nada honroso segundo lugar a nivel internacional de enfermo renales”.

Aún no hay fecha para el inicio de la caravana, en la cual también participará Carlos Lomelí, quien busca ser candidato a la gubernatura de Jalisco por el partido Morena.

