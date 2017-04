Plantas de tratamiento de agua se convierten en centros comunitarios

Guadalajara

Darle utilidad a espacios en completo abandono, se ha convertido en una de las formas en cómo el ayuntamiento de Tlajomulco interviene y rescata espacios públicos, acción que en 2015 lo llevó a conseguir el galardón por la "obra del año" que entrega una revista nacional, al reconocer la conversión de una planta de tratamiento de aguas negras en un centro multidisciplinario, acción que repitió el municipio este 2017, con la apertura de un Laboratorio de Arquitectura Social, donde anteriormente también se trataban aguas residuales.

En el corazón de la Zona del Valle del municipio de Tlajomulco, se ubican los fraccionamientos Chulavista y Santa Fe, donde se estima que habita más del 10 por ciento de la población del municipio, la cual ronda los 600 mil habitantes, sin embargo, estos monstruos inmobiliarios, también atraviesan por una serie problemas sociales que surgieron el mismo momento en que los primeros vecinos comenzaron a habitar la zona.



Entre los primeros problemas que se registraron fue que la constructora Homex, tuvo la ocurrencia de instalar plantas de tratamiento a escasos 10 metros de las viviendas, "era una cosa que no imaginas, el olor a aguas negras todo el día, todo el día, te dolía la cabeza y lo que es peor, a veces se nos regresaba el agua por la coladera, en vez de irse pues, brotaba y era agua residual, yo creo que de la planta", indicó Dolores Gómez, vecina del clúster 21 de Santa Fe, lugar en donde a finales de marzo, se inauguró "LabASE", justo en el espacio en que se encontraba la planta de tratamiento, que dejó de tener utilidad una vez que se instalaron colectores en la zona.



Sus siglas significan "Laboratorio de Arquitectura Social Estratégica" rimbombante nombre que pretende transmitir la relevancia de convertir un área donde se trataban aguas negras, en un espacio de carácter urbano-social en dónde "la investigación y la práctica se articularán para facilitar la construcción de comunidad y el desarrollo de la ciudad, a partir de la regeneración del espacio público y la construcción de dinámicas sociales de participación ciudadana", de acuerdo a información del ayuntamiento de Tlajomulco.



En su discurso de inauguración, Uribe Camacho señaló que su proyecto de gobierno apuesta por el rescate de esta zona, "es una apuesta, en donde muchos de ustedes y de nosotros pueden creer o no creer, a mí me dijeron que no se puede, que no se puede transformar Santa Fe, que no se puede transformar Chulavista, que no se puede transformar Lomas del Mirador, algunos de ustedes que viven aquí siguen sin creer, pero yo creo que si se puede transformar, a ellos les digo que no nos vamos a detener; estamos empezando por Santa Fe, entraremos a Chulavista y seguiremos con Lomas del Mirador".



Pero además, la conversión de este espacio no solamente fue la mejor opción que encontró el municipio en cuanto a un uso útil del terreno, sino que además, resultó ser el proyecto más económico, pues los 2.5 millones de pesos invertidos, es una suma que se encuentra incluso por debajo de lo que habría costado su demolición y retiro de escombro.



LabASE es el segundo proyecto de este tipo de rescate de espacios públicos que se aplica en el municipio, el otro, denominado La Planta, fue convertido en un Centro Multidisciplinario, y ambos pasaron de ser un problema, a un área de oportunidad de desarrollo para una comunidad.

